Steine fliegen von einer Brücke auf die Wiener A22, die Windschutzscheibe eines Autos wird schwer beschädigt. Als die Polizei zwei Verdächtige entdeckt, flüchten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen.

In Wien-Floridsdorf sollen zwei Jugendliche von einer Geh- und Radwegbrücke nahe der A22-Nordbrücke Steine auf vorbeifahrende Autos geworfen haben. Bei einem Pkw wurde die Windschutzscheibe erheblich beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sein Fahrzeug ohne Unfall anhalten. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 17. November 2026, gegen 19.15 Uhr beim Steinitzsteg. Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, leiteten Beamte der Landesverkehrsabteilung umgehend eine Fahndung ein.

Flucht vor Polizeikontrolle

Wenig später entdeckten Polizisten auf der Brücke zwei Jugendliche, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Als die Beamten die beiden kontrollieren wollten, ergriffen sie zu Fuß in unterschiedliche Richtungen die Flucht.

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Einen von ihnen, einen 14-jährigen österreichischen Staatsbürger, konnten die Einsatzkräfte nach kurzer Verfolgung stoppen. Während des Einsatzes stürzte ein Polizist und wurde verletzt. Der 14-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt und anschließend seinem Erziehungsberechtigten übergeben. Der zweite Jugendliche konnte entkommen. Seine Identität ist bislang ungeklärt.

30 faustgroße Steine auf der A22

Bei der anschließenden Überprüfung der Autobahn entdeckten die Einsatzkräfte in beiden Fahrtrichtungen insgesamt rund 30 faustgroße Steine. Um weitere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, wurde die Reinigung der Fahrbahn umgehend veranlasst. Wie viele der gefundenen Steine tatsächlich von der Brücke geworfen wurden, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und zur Identität des zweiten Jugendlichen laufen weiter. Zuständig sind Kriminalsachbearbeiter der Polizeiinspektion Handelskai.