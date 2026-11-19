Jährlich werden in der Europäischen Union rund fünf Millionen Tonnen Kleidung weggeworfen. Das entspricht durchschnittlich etwa zwölf Kilogramm pro Einwohner. Hinzu kommen gewaltige Mengen an Kleidungsstücken, die zwar produziert, aber niemals getragen werden.

Nach Schätzungen der Europäischen Umweltagentur (EEA) werden zwischen vier und neun Prozent der auf den europäischen Markt gebrachten Textilien bereits vor ihrer ersten Verwendung vernichtet. Dahinter stehen jährlich schätzungsweise 264.000 bis 594.000 Tonnen fabrikneue oder unbenutzte Textilien.

Seit dem 19. Juli 2026 gelten deshalb neue Regeln. Große Unternehmen dürfen unverkaufte Kleidung, Modeaccessoires und Schuhe grundsätzlich nicht mehr vernichten. Ab dem 19. Juli 2030 gilt das Verbot auch für mittelgroße Unternehmen.

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Selbst Recycling kann verboten sein

Eine besonders überraschende Bestimmung steckt in der rechtlichen Definition des Wortes „Vernichtung“. Wer glaubt, dass Händler ihre überschüssige Kleidung künftig einfach schreddern und zu neuen Fasern verarbeiten dürfen, irrt.

Nach der EU-Ökodesignverordnung gilt auch Recycling als Vernichtung, wenn neue, unverkaufte Produkte dafür zu Abfall gemacht werden.

Damit möchte die EU verhindern, dass fabrikneue Kleidung ohne vorherige Verwendung zerstört wird, selbst wenn ihre Materialien anschließend teilweise wiederverwertet werden. Unternehmen sollen ihre überschüssige Ware stattdessen weiterverkaufen, vergünstigt anbieten, spenden oder für eine erneute Verwendung aufbereiten.

Ausnahmen bestehen beispielsweise für gefährliche oder beschädigte Produkte. Auch wenn geeignete soziale Einrichtungen eine ordnungsgemäß angebotene Spende nicht annehmen, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Vernichtung erlaubt sein. Die Händler müssen solche Ausnahmen dokumentieren und gegenüber den Behörden nachweisen können.

Jede fünfte Onlinebestellung von Kleidung wird retourniert

Besonders relevant wird die neue Regelung für den Onlinehandel. Nach Schätzungen der Europäischen Umweltagentur liegt die durchschnittliche Retourenquote bei online verkaufter Kleidung in Europa bei rund 20 Prozent. Damit wird statistisch etwa jedes fünfte online gekaufte Kleidungsstück zurückgeschickt.

Bei Schuhen liegt die durchschnittliche Retourenquote mit rund 30 Prozent sogar noch höher. Die Gründe sind häufig banal: Die Größe passt nicht, der Schnitt gefällt nicht oder das Kleidungsstück sieht anders aus als erwartet.

Für die Händler können diese Rücksendungen allerdings teuer werden. Eine von der Europäischen Umweltagentur angeführte britische Untersuchung beziffert die Kosten für die Bearbeitung von Mode-Retouren auf rund 55 bis 75 Prozent des ursprünglichen Verkaufspreises. Bei einem Kleidungsstück um zehn Euro entspräche das in einer vereinfachten Modellrechnung 5,50 bis 7,50 Euro Bearbeitungskosten pro Rücksendung.

Diese Werte sind Studienannahmen und gelten nicht automatisch für jeden österreichischen Onlinehändler. Sie zeigen jedoch, weshalb das erneute Verkaufen extrem günstiger Kleidung wirtschaftlich schwierig sein kann.

Warum gerade extrem günstige Mode betroffen ist

Das Geschäftsmodell sogenannter Ultra-Fast-Fashion-Anbieter beruht häufig auf niedrigen Preisen und einer besonders schnellen Abfolge neuer Kollektionen. Dadurch können große Warenmengen entstehen, die bereits nach kurzer Zeit kaum noch nachgefragt werden.

Bisher war es unter Umständen wirtschaftlich günstiger, überschüssige Kleidung zu vernichten, als sie über längere Zeit zu lagern, neu zu verpacken und erneut anzubieten. Durch das Vernichtungsverbot verändert sich diese Rechnung.

Unverkaufte Ware verursacht weiterhin Kosten, darf aber grundsätzlich nicht mehr einfach als Abfall entsorgt werden.

Das könnte Unternehmen dazu bewegen, kleinere Mengen zu produzieren, Restbestände stärker zu rabattieren oder ihre Retouren besser zu organisieren. Ob dies tatsächlich zu weniger Produktion, höheren Verkaufspreisen oder veränderten Geschäftsmodellen führt, lässt sich aus der neuen Vorschrift allein noch nicht ableiten.

Ab 2028 sollen Hersteller für Textilmüll bezahlen

Eine zweite Veränderung könnte für die Modebranche noch weitreichendere Folgen haben. Bis zum 17. April 2028 müssen die EU-Mitgliedstaaten neue Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien einrichten. Damit sollen Hersteller und Anbieter künftig die Kosten für das Sammeln, Sortieren und Recyceln ausgedienter Kleidung mitfinanzieren.

Besonders interessant ist, dass diese Regeln grundsätzlich auch für Anbieter gelten sollen, die ihre Produkte über das Internet verkaufen oder ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben. Die Mitgliedstaaten müssen bei der Gestaltung der finanziellen Beiträge auch Fast-Fashion- und Ultra-Fast-Fashion-Praktiken berücksichtigen.

Damit könnte ein Händler, der ständig neue Kollektionen auf den Markt bringt, künftig anders belastet werden als ein Hersteller langlebiger Kleidung. Wie hoch die Beiträge in Österreich tatsächlich ausfallen werden, steht noch nicht fest. Eine direkte Verteuerung einzelner Kleidungsstücke lässt sich daher derzeit nicht seriös beziffern.

Künftig könnte jedes Kleidungsstück einen digitalen Pass bekommen

Eine weitere EU-Initiative betrifft die Informationen, die Verbraucher über ihre Kleidung erhalten. Im Rahmen der Ökodesignverordnung arbeitet die Europäische Kommission an einem digitalen Produktpass für Textilien.

Über einen QR-Code könnten Käufer künftig beispielsweise Informationen zur Materialzusammensetzung, Herkunft und Reparierbarkeit eines Kleidungsstücks abrufen. Auch Angaben, die das Recycling oder die Wiederverwendung erleichtern, sind vorgesehen.

Die konkreten Anforderungen sind allerdings noch nicht beschlossen. Die Europäische Kommission plant die entsprechenden Rechtsvorschriften für Ende 2027. Ein verbindlicher Starttermin für den Produktpass bei Kleidung steht damit noch nicht fest.

Was sich für Käufer in Österreich verändert

Für Verbraucher ergeben sich aus den neuen Regeln zunächst keine unmittelbaren Einschränkungen beim Einkauf. Auch das gesetzliche Rücktrittsrecht bei Onlinebestellungen bleibt bestehen. Grundsätzlich können Verbraucher innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Kauf zurücktreten, sofern keine gesetzliche Ausnahme greift.

Eine kostenlose Rücksendung ist allerdings nicht generell vorgeschrieben. Händler dürfen unter bestimmten Voraussetzungen die Rücksendekosten den Kunden auferlegen. Ob Rücksendungen durch die neuen Entsorgungspflichten künftig häufiger kostenpflichtig werden, ist offen.

Eine weitere Entwicklung könnte für preisbewusste Käufer interessant sein: Wenn Händler unverkaufte Ware nicht mehr einfach vernichten dürfen, könnten Restposten, Outlet-Angebote und der Weiterverkauf an Bedeutung gewinnen.

Garantiert sind dadurch allerdings weder mehr Rabatte noch günstigere Kleidung.

Die eigentliche Veränderung liegt im Geschäftsmodell der Unternehmen: Wer Kleidung in großen Mengen produziert und verkauft, soll künftig stärker dafür verantwortlich sein, was mit dieser Ware nach dem Verkauf oder bei fehlender Nachfrage geschieht.