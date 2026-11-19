Eine umfassende internationale Studie, veröffentlicht im British Journal of Ophthalmology, prognostiziert einen deutlichen Anstieg der Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Die Forscher werteten 276 wissenschaftliche Untersuchungen mit mehr als 5,4 Millionen Teilnehmern aus 50 Ländern aus.

Die Ergebnisse zeigen eine langfristige Entwicklung: 1990 waren weltweit schätzungsweise 24,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen kurzsichtig. Bis 2023 stieg dieser Anteil auf 35,8 Prozent. Für 2050 prognostizieren die Wissenschaftler 39,8 Prozent. Damit könnten künftig beinahe vier von zehn Kindern und Jugendlichen betroffen sein.

Kurzsichtigkeit könnte um 64 Prozent zunehmen

Eine eigene Berechnung von KOSMO verdeutlicht die langfristige Entwicklung. Vergleicht man die für 1990 ermittelte Quote von 24,3 Prozent mit der Prognose von 39,8 Prozent für 2050, ergibt sich ein Anstieg um 15,5 Prozentpunkte. Relativ betrachtet entspricht das einer Zunahme der Häufigkeit um rund 64 Prozent.

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Die Prognose bedeutet allerdings nicht, dass die Kurzsichtigkeit jedes einzelnen Kindes um diesen Wert zunimmt. Sie beschreibt den erwarteten Anteil betroffener Kinder an der Bevölkerung. Auch handelt es sich um eine internationale Modellrechnung, nicht um eine speziell für Österreich erstellte Vorhersage. Ob sich die Entwicklung hierzulande genauso fortsetzt, ist nicht gesichert.

Eine zusätzliche Stunde Bildschirmzeit macht einen Unterschied

Warum Kurzsichtigkeit zunimmt, beschäftigt die Wissenschaft seit Jahren. Eine 2025 im Fachjournal JAMA Network Open veröffentlichte Metaanalyse untersuchte den Zusammenhang zwischen digitalen Bildschirmen und Kurzsichtigkeit. Dafür wurden 45 Studien mit insgesamt 335.524 Teilnehmern ausgewertet.

Das Ergebnis: Jede zusätzliche Stunde täglicher Bildschirmzeit war im statistischen Modell mit 21 Prozent höheren Chancen für Kurzsichtigkeit verbunden. Besonders deutlich war der Zusammenhang bei einer täglichen Bildschirmnutzung zwischen einer und vier Stunden. Bei vier Stunden waren die statistischen Chancen nahezu doppelt so hoch wie bei der Vergleichsgruppe.

Das bedeutet allerdings nicht, dass vier Stunden Smartphone-Nutzung die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung automatisch verdoppeln. Die Untersuchung beschreibt statistische Zusammenhänge und beweist keine unmittelbare Ursache-Wirkungs-Beziehung. Außerdem spielen genetische Veranlagung, schulische Belastung und andere Tätigkeiten im Nahbereich eine Rolle.

Warum Tageslicht die Augen schützen kann

Eine der interessantesten Erkenntnisse betrifft eine alltägliche Aktivität, die nichts kostet: den Aufenthalt im Freien. Die Österreichische Ophthalmologische Gesellschaft (ÖOG) empfiehlt, dass Kinder möglichst zwei Stunden täglich bei natürlichem Tageslicht draußen verbringen.

Der Grund liegt in der Entwicklung des Augapfels. Kurzsichtigkeit entsteht häufig dadurch, dass der Augapfel während des Wachstums zu lang wird. Einfallendes Licht wird dann nicht mehr exakt auf der Netzhaut gebündelt, sondern davor. Entfernte Gegenstände erscheinen unscharf.

Tageslicht beeinflusst biologische Prozesse in der Netzhaut, die das Wachstum des Auges mitregulieren. Eine Metaanalyse randomisierter Studien aus dem Jahr 2024 stellte fest, dass Maßnahmen für mehr Aufenthalt im Freien das Risiko für neu auftretende Kurzsichtigkeit um etwa 16 Prozent reduzieren können.

Der schützende Effekt ist besonders für Kinder interessant, die noch nicht kurzsichtig sind. Bei bereits bestehender Kurzsichtigkeit lässt sich deren Fortschreiten allein durch mehr Zeit im Freien nicht zuverlässig verhindern.

Warum auch Lesen eine Rolle spielt

Häufig wird die Zunahme der Kurzsichtigkeit ausschließlich auf Smartphones und Tablets zurückgeführt. Das greift jedoch zu kurz. Auch langes Lesen, Schreiben und andere Tätigkeiten in geringer Entfernung beanspruchen die Augen über längere Zeit im Nahbereich.

Die ÖOG empfiehlt deshalb, zwischen Bildschirm und Augen mindestens 30 Zentimeter Abstand einzuhalten und regelmäßig Pausen einzulegen. Als praktische Orientierung nennt die Fachgesellschaft zehn Minuten Bildschirmpause pro Stunde. Dabei sollten Kinder nicht einfach vom Smartphone zum Buch wechseln, sondern zwischendurch bewusst in die Ferne schauen.

Die Erkenntnisse bedeuten allerdings nicht, dass Lesen schädlich ist oder Kinder weniger lernen sollten. Entscheidend sind eine ausgewogene Belastung der Augen, ausreichend Abstand und regelmäßige Aufenthalte im Freien.

Warum frühe Kurzsichtigkeit gefährlich werden kann

Kurzsichtigkeit ist nicht nur eine Frage der passenden Brille. Je früher sie beginnt, desto länger kann sie sich während des Wachstums verstärken. Besonders bei einer ausgeprägten Kurzsichtigkeit steigt das Risiko für spätere Augenerkrankungen.

Dazu gehören Netzhautablösungen, Grüner Star und krankhafte Veränderungen der Netzhautmitte, die das Sehvermögen dauerhaft beeinträchtigen können. Die ÖOG weist insbesondere bei starker Kurzsichtigkeit ab etwa minus sechs Dioptrien auf diese Risiken hin.

Deshalb kommt der Früherkennung eine wichtige Bedeutung zu. Kinder bemerken selbst nicht immer, wenn sich ihre Sehkraft verschlechtert. Warnzeichen können sein, dass sie häufig die Augen zusammenkneifen, sehr nahe vor Bildschirmen sitzen oder in der Schule Schwierigkeiten haben, die Schrift an der Tafel zu erkennen.

Neue Behandlungsmöglichkeiten für Kinder

Ist ein Kind bereits kurzsichtig, stehen inzwischen mehrere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die das weitere Fortschreiten verlangsamen können. Dazu gehören spezielle Brillengläser, bestimmte Kontaktlinsen und niedrig dosierte Atropin-Augentropfen.

Die ÖOG verweist darauf, dass eine Behandlung mit Atropin unter augenärztlicher Kontrolle insbesondere bei Kindern zwischen etwa fünf und 14 Jahren infrage kommen kann, wenn die Kurzsichtigkeit jährlich um mindestens 0,5 Dioptrien zunimmt. Welche Methode geeignet ist, hängt vom Alter, der individuellen Entwicklung und der augenärztlichen Untersuchung ab.

Eine bereits entstandene Kurzsichtigkeit lässt sich dadurch nicht einfach rückgängig machen. Ziel ist vielmehr, eine stärkere Verschlechterung möglichst zu verhindern. Für Eltern ergibt sich daraus eine konkrete Konsequenz: Regelmäßige Augenuntersuchungen, Pausen bei Tätigkeiten im Nahbereich und täglich möglichst zwei Stunden im Freien können dazu beitragen, das Risiko ihrer Kinder zu verringern.