Österreich steuert auf eine tiefgreifende Veränderung seiner Haushaltsstruktur zu. Laut der aktuellen Prognose von Statistik Austria wird die Zahl der Einpersonenhaushalte bis 2050 auf 1.965.346 steigen. Damit könnten erstmals beinahe zwei Millionen Menschen allein in einer Wohnung oder einem Haus leben.

Zum Vergleich: 2023 gab es rund 1,6 Millionen Einpersonenhaushalte. Innerhalb von 27 Jahren würde ihre Zahl somit um mehr als 363.000 steigen. Der Anteil an sämtlichen Privathaushalten erhöht sich laut Prognose von 38,8 auf 43,6 Prozent. Damit würde bereits mehr als jeder vierte von zehn Haushalten in Österreich aus nur einer Person bestehen.

95 Prozent des Zuwachses entfallen auf Alleinlebende

Besonders aufschlussreich ist eine eigene Berechnung von KOSMO, die über die von Statistik Austria veröffentlichten Kennzahlen hinausgeht. Insgesamt soll die Zahl der Privathaushalte zwischen 2023 und 2050 von 4.122.316 auf 4.504.372 steigen. Das entspricht einem Zuwachs von 382.056 Haushalten. Gleichzeitig erhöht sich die Zahl der Einpersonenhaushalte um 363.164.

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Damit entfallen rechnerisch 95,1 Prozent des gesamten zusätzlichen Haushaltsbestands auf Einpersonenhaushalte.

Die Zahl der Mehrpersonenhaushalte wächst im selben Zeitraum hingegen nur um 18.892. Das bedeutet: Österreichs Haushaltsstruktur verändert sich wesentlich stärker, als es die Entwicklung der Gesamtbevölkerung allein vermuten lässt.

Mehr Wohnungen, obwohl die Bevölkerung kaum wächst?

Hier liegt der eigentliche Widerspruch. Laut der aktuellen Bevölkerungsprognose dürfte Österreich im Jahr 2050 rund 9,38 Millionen Einwohner haben. Ende 2025 waren es bereits rund 9,22 Millionen. Die Bevölkerung würde somit nur vergleichsweise geringfügig wachsen, während die Zahl der Haushalte weiterhin deutlich zunimmt.

Die Erklärung ist einfach: Je weniger Menschen gemeinsam wohnen, desto mehr Wohnungen werden für dieselbe Bevölkerungszahl benötigt. Im Jahr 2023 lebten durchschnittlich 2,18 Menschen in einem Privathaushalt. Bis 2050 soll dieser Wert auf 2,04 sinken.

Für den Wohnungsmarkt ist dieser Unterschied entscheidend. Zwei Erwachsene benötigen beispielsweise nur eine Wohnung, solange sie zusammenleben. Leben beide getrennt, werden daraus zwei Haushalte, obwohl die Bevölkerungszahl unverändert bleibt. Allerdings bedeutet der prognostizierte Zuwachs von 382.000 Haushalten nicht automatisch, dass genau so viele zusätzliche Wohnungen gebaut werden müssen. Dafür spielen auch Leerstand, vorhandene Wohnungen und regionale Unterschiede eine Rolle.

Warum besonders ältere Menschen allein leben

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Bereits 2024 lebten laut Statistik Austria rund 605.000 Menschen über 64 Jahre allein. Sie stellten mehr als ein Drittel aller Alleinlebenden. Besonders häufig betraf das Frauen. Von den alleinlebenden Menschen dieser Altersgruppe waren etwa 425.000 weiblich.

Die Entwicklung hängt unter anderem mit der höheren Lebenserwartung von Frauen zusammen. Stirbt ein Partner, bleibt häufig ein Einpersonenhaushalt zurück. Auch der Auszug erwachsener Kinder verändert die Haushaltsstruktur. Die Prognose sagt allerdings nicht voraus, dass Österreicher künftig grundsätzlich seltener Partnerschaften eingehen oder häufiger geschieden werden. Ihr Modell berücksichtigt vor allem die Auswirkungen der erwarteten demografischen Veränderungen bei ansonsten konstant gehaltenen Haushaltsbildungsquoten.

Allein wohnen ist finanziell deutlich belastender

Dass künftig mehr Menschen allein leben könnten, hat auch finanzielle Konsequenzen. Die aktuellen Wohnkostendaten von Statistik Austria zeigen, dass alleinlebende Frauen im mittleren Bereich der Einkommensverteilung 28 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnen aufwenden. Bei alleinlebenden Männern sind es 26 Prozent.

In Mehrpersonenhaushalten ohne Kinder beträgt der entsprechende Wert lediglich 14 Prozent. Noch deutlicher wird der Unterschied bei finanzieller Überbelastung. Als solche gilt, wenn ein Haushalt mehr als 40 Prozent seines verfügbaren Einkommens für das Wohnen ausgeben muss. Davon sind 16 Prozent der alleinlebenden Frauen und 14 Prozent der alleinlebenden Männer betroffen. Bei Mehrpersonenhaushalten ohne Kinder sind es nur vier Prozent.

Alleinlebende können Miete, Betriebskosten, Strom und andere Fixkosten nicht mit einem Partner oder weiteren Haushaltsmitgliedern teilen. Ein größerer Anteil von Einpersonenhaushalten könnte deshalb auch bedeuten, dass mehr Menschen besonders empfindlich auf steigende Wohnkosten reagieren.

Wien wächst weiter, Kärnten könnte schrumpfen

Die Entwicklung verläuft regional sehr unterschiedlich. Für Wien prognostiziert Statistik Austria im Jahr 2050 rund 1,15 Millionen Privathaushalte. Bereits 2030 sollen es mehr als eine Million sein. Zwischen 2030 und 2050 kommen damit rechnerisch weitere 125.539 Haushalte hinzu.

In Kärnten zeigt sich hingegen eine andere Entwicklung. Dort soll die Zahl der Privathaushalte nach 2030 wieder zurückgehen: von rund 266.000 auf etwa 259.000 im Jahr 2050. Die Unterschiede verdeutlichen, warum Österreich künftig nicht überall dieselben Wohnungen benötigen wird.

Während wachsende Ballungsräume zusätzliche Wohnmöglichkeiten brauchen könnten, werden in anderen Regionen möglicherweise bestehende Wohnungen frei. Gleichzeitig dürfte die Nachfrage nach kleineren und barrierefreien Wohnungen zunehmen. Gerade für ältere Menschen kann eine kleinere, gut erreichbare Wohnung praktischer sein als ein großes Haus mit mehreren Stockwerken.

Warum der Wohnungsbau vor einer neuen Aufgabe steht

Die Zahlen werfen eine grundlegende Frage für die Wohnbaupolitik auf: Entstehen künftig die Wohnungen, die tatsächlich gebraucht werden? Bislang wurden viele Wohngebäude für Paare und Familien mit Kindern geplant. Wenn jedoch nahezu der gesamte zusätzliche Haushaltszuwachs auf Alleinlebende entfällt, könnte sich die Nachfrage stärker auf kleinere Wohnungen verlagern.

Das bedeutet keineswegs, dass Familienwohnungen überflüssig werden. Die Zahl der Mehrpersonenhaushalte bleibt auch 2050 größer als jene der Einpersonenhaushalte. Der zusätzliche Bedarf könnte sich jedoch anders zusammensetzen als bisher. Vor allem die Kombination aus mehr Alleinlebenden, einer alternden Bevölkerung und regional sehr unterschiedlichem Wachstum wird entscheidend dafür sein, welche Wohnungen Österreich in den kommenden Jahrzehnten tatsächlich benötigt.