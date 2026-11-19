Die aktuelle Schulbesuchsprognose von Statistik Austria zeigt einen tiefgreifenden demografischen Wandel. Im Schuljahr 2023/24 besuchten noch 368.891 Kinder eine österreichische Volksschule. Bis 2032/33 soll ihre Zahl auf 338.300 sinken.

Das entspricht einem Rückgang um 30.591 Kinder beziehungsweise 8,3 Prozent. Die Entwicklung hat bereits begonnen. Für das laufende Schuljahr 2026/27 werden rund 372.900 Volksschulkinder erwartet. Auch bei den Schulanfängern zeigt sich ein Rückgang: Im September 2026 begannen nach vorläufigen Schätzungen rund 95.000 Kinder ihre Schullaufbahn, etwa 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

Doch während die Volksschulen künftig weniger Kinder erwarten, sieht es in anderen Schulstufen völlig anders aus.

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37.000 zusätzliche Schüler in höheren Schulstufen

Eine eigene Auswertung der langfristigen Prognose zeigt einen bemerkenswerten Gegensatz. Bis zum Schuljahr 2033/34 sinkt die Zahl der Volksschüler gegenüber 2023/24 voraussichtlich um 29.791 Kinder. Gleichzeitig steigt die Zahl der Schüler in der sogenannten Sekundarstufe II, zu der unter anderem AHS-Oberstufen, berufsbildende Schulen und Berufsschulen gehören, von 389.443 auf rund 426.600.

Das sind 37.157 zusätzliche Schüler, während die Volksschulen gleichzeitig fast 30.000 Kinder verlieren.

Besonders stark wächst laut Prognose die Zahl der Berufsschüler. Bis 2033/34 wird ein Anstieg um rund elf Prozent erwartet. Bei den berufsbildenden mittleren Schulen beträgt der prognostizierte Zuwachs zwölf Prozent, bei berufsbildenden höheren Schulen neun Prozent. Der scheinbare Widerspruch erklärt sich dadurch, dass nicht alle Altersgruppen gleichzeitig kleiner werden.

Die geburtenstarken Jahrgänge wandern weiter

Zwischen 2014 und 2017 wurden in Österreich besonders viele Kinder geboren. Allein 2016 waren es 87.675, im Jahr 2017 weitere 87.633. Diese geburtenstarken Jahrgänge haben die Volksschulen mittlerweile größtenteils verlassen oder stehen kurz davor. Sie besuchen nun Mittelschulen und Gymnasien und wechseln in den kommenden Jahren in höhere Schulen oder Berufsausbildungen.

Gleichzeitig rücken deutlich kleinere Geburtsjahrgänge in die Volksschulen nach. Besonders deutlich wird das beim Vergleich zweier Schulstufen: Während die Zahl der Volksschüler zwischen 2025/26 und 2029/30 von rund 374.700 auf 360.000 sinken soll, steigt die Zahl der Schüler in Mittelschulen und AHS-Unterstufen zusammengerechnet von rund 347.100 auf 365.100.

Die Volksschulen verlieren in diesem Zeitraum also rund 14.700 Kinder, während die nachfolgenden Schulstufen ungefähr 18.000 zusätzliche Schüler aufnehmen müssen.

Erst einige Jahre später wird der Geburtenrückgang auch dort deutlich spürbar.

Wien verliert fast 8.000 Volksschüler

Die regionalen Unterschiede sind erheblich. Besonders stark fällt der erwartete absolute Rückgang in Wien aus. Dort soll die Zahl der Volksschüler zwischen 2023/24 und 2033/34 von 81.289 auf rund 73.500 sinken. Das entspricht fast 7.800 Kindern weniger, ein Rückgang um knapp zehn Prozent.

Noch stärker ist die prozentuelle Abnahme im Burgenland. Dort werden zwölf Prozent weniger Volksschüler erwartet, gefolgt von Kärnten mit elf Prozent. In Niederösterreich soll die Zahl um rund acht Prozent zurückgehen, in Oberösterreich um sieben Prozent.

Damit betrifft der Rückgang sämtliche Bundesländer. Allerdings wächst die Zahl der Schüler in der Sekundarstufe II überall weiter. In Wien wird hier sogar ein Plus von rund zwölf Prozent erwartet, in Oberösterreich elf Prozent. Das bedeutet: Während in einem Teil des Schulsystems Kapazitäten frei werden könnten, entsteht in einem anderen zusätzlicher Bedarf.

Werden die Schulklassen dadurch kleiner?

Für Eltern stellt sich eine naheliegende Frage: Bedeutet die sinkende Kinderzahl künftig kleinere Klassen und bessere Lernbedingungen? Nicht automatisch. Die Entwicklung hängt davon ab, wie Schulstandorte, Lehrpersonal und Klassen organisiert werden. Weniger Kinder können zu kleineren Klassen führen, aber ebenso zur Zusammenlegung von Klassen oder zur Schließung einzelner Standorte.

Gerade in dünn besiedelten Regionen kann die sinkende Schülerzahl bestehende Volksschulen wirtschaftlich und organisatorisch unter Druck setzen. In wachsenden Wohngebieten hingegen könnten weiterhin zusätzliche Schulplätze erforderlich sein, selbst wenn die Schülerzahl im gesamten Bundesland zurückgeht.

Entscheidend ist deshalb nicht nur, wie viele Kinder österreichweit eingeschult werden, sondern auch, wo sie wohnen und welche Schule sie besuchen möchten.

Warum Gymnasialplätze trotzdem knapp bleiben könnten

Auch der Wechsel in eine AHS-Unterstufe könnte in den kommenden Jahren weiterhin eine Herausforderung darstellen. Die Statistik prognostiziert für diesen Schultyp zunächst einen Anstieg von rund 125.000 Schülern im Schuljahr 2023/24 auf 133.600 im Schuljahr 2029/30. Das entspricht einem Plus von rund 6,9 Prozent.

Die Prognose setzt dabei voraus, dass ausreichend Schulplätze verfügbar sind. Weniger Volksschulkinder bedeuten daher nicht, dass unmittelbar mehr freie Plätze an beliebten Gymnasien entstehen. Die geburtenstärkeren Jahrgänge erhöhen dort zunächst weiterhin die Nachfrage.

Erst danach wird auch für die AHS-Unterstufe ein deutlicher Rückgang erwartet. Bis 2036/37 soll die Zahl auf rund 121.300 Schüler sinken.

Was der Wandel für die Lehrer bedeutet

Auch bei der Personalplanung entsteht eine Herausforderung. Wenn Volksschulen weniger Kinder unterrichten, während Mittelschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen wachsen, verschiebt sich der Bedarf an Lehrkräften zwischen den Schularten.

Allerdings können Volksschullehrer nicht automatisch in sämtlichen Fächern einer höheren Schule eingesetzt werden. Dafür gelten unterschiedliche Ausbildungs- und Qualifikationsanforderungen. Hinzu kommen Pensionierungen und regionale Personalengpässe, die unabhängig von der Schülerzahl entstehen können.

Die langfristige Prognose basiert außerdem auf Annahmen zu Geburten, Zuwanderung und Schulwahlverhalten. Verändern sich diese Faktoren oder werden Schulreformen umgesetzt, können die tatsächlichen Zahlen von den Berechnungen abweichen. Für die kommenden Jahre zeichnet sich dennoch eine klare Entwicklung ab: Österreich muss sein Schulsystem gleichzeitig auf weniger Volksschulkinder und mehr Jugendliche in weiterführenden Ausbildungen vorbereiten.