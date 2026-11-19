Eine Fast-Food-Kette lud zur Trauerfeier für eine Frau, die nie existierte. Der Termin war kein Zufall: Am selben Tag erschien GTA 6.

KFC Australien lud am Donnerstag, 19. November, zum Begräbnis der erfundenen Ann Alibi. Der Name ist Programm. Die Aktion sollte Fans einen Vorwand liefern, sich zum Start von GTA 6 freizunehmen. Laut KFC war es Anns „letzter Wille“, dass die Feier während der Arbeitszeit stattfindet.

Angekündigt hatte die Fast-Food-Kette die Scheinbeisetzung auf Instagram. Dort hieß es: „Uns zu einem sehr gelegenen Zeitpunkt entrissen.“ Weiter schrieb KFC: „Jede Ähnlichkeit mit einem bestimmten Veröffentlichungstermin ist rein zufällig und zutiefst respektvoll.“

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Trauerfeier in Robina

Die Feier war für 11 Uhr Ortszeit im KFC Robina an der Gold Coast in Queensland angesetzt. In Österreich war es da 2 Uhr früh. Geplant war eine Inszenierung wie bei einem echten Begräbnis, mit Leichenwagen, Sarg, Kondolenzbuch und einer Trauerrede von einem Überraschungsgast. Danach wartete auf die Trauergäste Gratis-Essen, solange der Vorrat reichte.

Wer nicht nach Robina kam, konnte die Zeremonie im Livestream auf Instagram verfolgen. Auch er begann nach österreichischer Zeit um 2 Uhr früh. KFC stellte allerdings klar: Wer an der Feier teilnimmt, bekommt dafür nicht automatisch Sonderurlaub.

GTA 6 ist da

Nach mehreren Verschiebungen ist GTA 6 seit 19. November für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich. Eine PC-Version hat Rockstar bisher nicht angekündigt. Freigeschaltet wird das Spiel überall um Mitternacht Ortszeit. Deshalb war Neuseeland als Erstes dran, nach österreichischer Zeit schon am Mittwoch um 12 Uhr mittags. Hierzulande ging es in der Nacht auf Donnerstag um 0 Uhr los.

Manche ungeduldigen Fans stellten ihre Xbox auf die Region Neuseeland um und spielten so einen halben Tag früher. Auf der PS5 funktionierte das nur mit einem neuseeländischen Konto und einem dort gekauften Spiel. Der Andrang war riesig. Schon in den ersten Stunden schauten laut dem Analysedienst Streams Charts mehrere Millionen Menschen gleichzeitig GTA-6-Livestreams. Das ist ein Rekord für einen Spielestart.

Was Spieler in Österreich wissen sollten

Vorab herunterladen konnte man das Spiel bereits ab 10. November. Wer erst jetzt einsteigt, muss bis zu 212 GB laden. Das gilt auch für die Box im Handel, denn sie enthält keine Disc, nur einen Download-Code.

Deshalb lohnt sich vorher ein Blick auf den Speicher. Auf einer Standard-PS5 belegt GTA 6 rund ein Drittel des freien Speichers. Auf der Xbox Series S sind es fast 60 Prozent. Die Standard-Edition kostet 79,99 Euro.