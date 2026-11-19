Die Matura bekommt neue Regeln. Bei der mündlichen Prüfung hilft die Jahresnote künftig weniger, und die Opposition stimmt trotzdem zu.

Der Nationalrat hat eine Schulnovelle verabschiedet, die Erleichterungen bei der Matura bringt und die Wahlfreiheit an den AHS unbefristet festschreibt. Für EU-Förderprogramme werden die Bildungsdirektionen teilrechtsfähig. Ein Bericht des QSR attestiert den neuen Curricula positive Entwicklungen.

In dritter Lesung fand die Novelle einstimmig Zustimmung. Zuvor, in zweiter Lesung, hatten Oppositionsparteien jenen Teil abgelehnt, der die Wahlfreiheit zwischen abschließender Arbeit und weiterem Prüfungsfach regelt. Bildungsminister Christoph Wiederkehr verwies darauf, dass die Matura einen wichtigen Moment markiere.

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Sie verdiene „klare und faire Regeln“ und Planungssicherheit. Das Paket sieht parallele Prüfungskommissionen, mehr Spielraum bei den Prüfungsterminen und verkürzte Archivierungsfristen vor (650 d.B.). Welche Hilfsmittel zulässig sind, soll eine zentrale Verordnung festlegen.

Bei der mündlichen Matura lassen sich unzureichende Leistungen künftig nicht mehr zur Gänze durch die Jahresnote ausgleichen. Die Wahlfreiheit an den AHS gilt fortan unbefristet. Die Pädagogischen Hochschulen öffnen und modernisieren ihr Studienangebot, zudem werden Supervision und Coaching als Fortbildung angeboten.

In der Debatte sprach sich Hermann Brückl (FPÖ) dafür aus, die abschließende Arbeit gänzlich abzuschaffen. Sie sei, so Brückl, „ein Wettstreit zwischen Copy-Paste und künstlicher Intelligenz“. Die Grünen hatten im Ausschuss verlangt, die Arbeit wieder verpflichtend vorzusehen.

Martina von Künsberg Sarre (NEOS) erkannte „sehr wichtige Erleichterungen und spürbare Verbesserungen“. Nico Marchetti (ÖVP) hob die Bedeutung der Elementarpädagogik als erste Bildungseinrichtung hervor. Heinrich Himmer (SPÖ) übte Kritik an der Haltung der FPÖ in einer anderen Debatte, in der es um vor Schulen verteilte Botschaften ging. Wiederkehr bekräftigte, die Wahlmöglichkeit sei sinnvoll, und jeder solle freiwillig die Chance auf eine vertiefte Auseinandersetzung haben.

EU-Förderprogramme

Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen beschloss der Nationalrat eine Gesetzesänderung, durch die Bildungsdirektionen im Rahmen von EU-Förderprogrammen teilrechtsfähig werden (649 d.B.). Bei Erasmus+ können sie damit mit Schulen kooperieren, Konsortial- und Kooperationsverträge abschließen und Fördermittel verwalten. Wiederkehr sprach von einer „konkreten Verwaltungsvereinfachung“ und von einem Schritt, „um die europäische Idee weiter zu stärken“.

Die FPÖ votierte dagegen. Christian Schandor (FPÖ) hielt Haftungsfragen für ungeklärt und stellte die Frage in den Raum, ob die Abläufe tatsächlich einfacher würden oder die Arbeit bloß verlagert werde. Maria Neumann (ÖVP) sagte, „Förderanträge würden durch diese Änderung zwar nicht einfacher, aber die Abwicklung der Antragstellung effizienter werden“. Paul Stich (SPÖ) betonte, Erasmus+ fördere „den interkulturellen Austausch und Respekt“.

Bericht des QSR

Die Abgeordneten beschäftigten sich außerdem mit den Erkenntnissen des Qualitätssicherungsrats (QSR). Der Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung begleitet die Entwicklung der Lehramtsstudien und beobachtet und analysiert die Pädagoginnen- und Pädagogenbildung in Österreich, um Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung zu erarbeiten. Der Bericht für den Zeitraum Jänner 2025 bis Juni 2026, den der Nationalrat einstimmig zur Kenntnis nahm, sieht bei den neuen Curricula grundsätzlich positive Entwicklungen. Empfohlen wird, die Wirkung zu prüfen und die Umsetzung wissenschaftlich zu begleiten.

Hervorgehoben werden Fort- und Weiterbildung im Kernbereich sowie Diversität und Inklusion. Mit Blick auf die digitale Dimension verweisen die Expertinnen und Experten auf den permanenten Wandel. Fiona Fiedler (NEOS) forderte, Inklusion in allen Ausbildungen verpflichtend zu verankern. Nico Marchetti, Agnes Totter und Rudolf Taschner (alle ÖVP) erkannten positive Effekte und betonten, „dass eine gute Schule von guten Lehrkräften lebt“.

Petra Tanzler (SPÖ) verlangte einen praxisnahen Werkzeugkoffer und eine verpflichtende Weiterbildung. Christian Oxonitsch (SPÖ) trat für stärkere Basiskompetenzen im Bachelor sowie für Sprachförderung und Kinderschutz als Querschnittsthemen ein. Sigrid Maurer (Grüne) warnte vor einer Überlastung junger Lehrkräfte und plädierte für Mentoring. Christoph Steiner (FPÖ) ortete dramatische Zustände.

Wiederkehr nannte wichtige Schritte bei der Professionalisierung, bei der Diversität und bei der Weiterentwicklung in den Bereichen KI und Digitalisierung.