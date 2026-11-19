Xi spricht, die Welt schaut zu, doch eine Kamera fängt etwas anderes ein. Ein stiller Moment am Konferenztisch geht um den Globus.

Beim APEC-Gipfel in Shenzhen zeigte eine TV-Aufnahme US-Präsident Donald Trump mit geschlossenen Augen, während Chinas Staatschef Xi Jinping sprach. Das Video löste Reaktionen aus. Dass Trump tatsächlich ein Nickerchen gemacht hat, ist allerdings nicht bestätigt.

Festgehalten wurde der Moment am 19. November bei der Plenarsitzung in Shenzhen. Bilder des chinesischen Staatsfernsehens CCTV zeigen Trump mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen am Konferenztisch, während Xi zu den Staats- und Regierungschefs spricht. Die BBC verbreitete die Sequenz, in der Folge machte sie in sozialen Netzwerken breit die Runde.

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Virale Reaktionen

Zu den Reaktionen zählte auch jene der Pressestelle des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Sie stellte das Video auf der Plattform X online und schrieb dazu: „Die Welt lacht über ihn.“ Der Beitrag zog weitere Reaktionen von Nutzerinnen und Nutzern nach sich, von politischer Kritik bis zu scherzhaften Kommentaren.

Ob Trump tatsächlich eingeschlafen ist, lässt sich anhand der vorliegenden Aufnahme nicht verlässlich beurteilen. Einzelne Medien beschrieben die Szene als Augenblick, in dem der Präsident schläfrig wirkte.

Putin im Blick

In einer weiteren Einstellung war Wladimir Putin während Xis Rede zu sehen. Er blickte auf Unterlagen, die vor ihm lagen. Die Aufnahmen entstanden vor dem angekündigten Treffen der drei Präsidenten, das zu den wichtigsten diplomatischen Ereignissen des Gipfels zählt. Zu den international bedeutsamen Themen gehören der Krieg in der Ukraine, der Konflikt mit dem Iran, die Handelsbeziehungen und die nukleare Bewaffnung. Die kurze Sequenz mit dem Präsidenten und seinen geschlossenen Augen rückte dabei vorübergehend in den Vordergrund und wurde zum viralen Gesprächsthema.