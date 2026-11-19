Das Kind glüht vor Fieber, der Job ruft trotzdem. Ein Gesetz regelt, wer wann zuhause bleiben darf, und der Chef redet dabei nicht mit.

Wer ein krankes Kind oder nahe Angehörige pflegt, hat ein gesetzlich verbrieftes Recht auf bezahlte Freistellung von der Arbeit. Dafür müssen klar umrissene Voraussetzungen erfüllt sein. Die Zustimmung des Arbeitgebers ist nicht nötig. ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller bringt es so auf den Punkt: „Wenn das eigene Kind krank ist, brauchen Eltern vor allem eines: Zeit, um sich darum kümmern zu können. Die Pflegefreistellung ist keine Gefälligkeit des Arbeitgebers, sondern ein gesetzliches Recht.“

Wer Anspruch hat

Grundsätzlich können alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Pflegefreistellung beanspruchen. Das gilt nicht allein für das eigene Kind. Auch wer nahe Angehörige oder eine kranke Person im gemeinsamen Haushalt pflegen muss, darf sie in Anspruch nehmen. Bei nahen Angehörigen muss nicht in jedem Fall ein gemeinsamer Haushalt bestehen.

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Das Urlaubsgesetz sieht pro Jahr eine Woche Pflegefreistellung vor. Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet, kommt eine zweite Woche hinzu. Darüber hinaus können weitere Ansprüche bestehen, die jeweils im Einzelfall geprüft werden. Unterstützung bieten dabei Betriebsrat und Gewerkschaften.

Eine Genehmigung des Arbeitgebers brauchen Eltern nicht, sie sind aber verpflichtet, dort so zeitnah wie möglich Bescheid zu geben. Martin Müller hält fest: „Ein krankes Kind lässt sich nicht planen. Deshalb gilt: Den Arbeitgeber so schnell wie möglich informieren und die Pflegefreistellung melden.“

Ein ärztliches Attest ist nicht automatisch vorgeschrieben. Fordert der Arbeitgeber ausdrücklich einen Nachweis und fallen dafür Kosten an, hat er diese zu tragen. Gehen beide Elternteile einer Arbeit nach, hat der Arbeitgeber kein Mitspracherecht bei der Frage, wer das Kind betreut. Müller unterstreicht: „Der Arbeitgeber kann berufstätigen Eltern nicht vorschreiben, wer von ihnen das kranke Kind betreut. Familien entscheiden selbst, wie sie die Betreuung organisieren.“

Fällt die reguläre Betreuungsperson eines ansonsten gesunden Kindes aus, etwa durch eine Erkrankung oder einen Spitalsaufenthalt, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Betreuungsfreistellung genommen werden. Für diese Zeit darf man bezahlt der Arbeit fernbleiben.

Sonderfälle

Muss ein Kind ins Krankenhaus, dürfen Eltern Pflegefreistellung nehmen, um es zu begleiten. Grundsätzlich gilt das auch für Wahl- und Pflegekinder. Großeltern können ebenfalls freigestellt werden, wenn das Enkelkind krank ist und ihre Pflege notwendig ist. Einen gemeinsamen Haushalt setzt das nicht voraus.

Für Tante und Onkel gelten andere Regeln: Sie dürfen sich für Nichten oder Neffen grundsätzlich dann freistellen lassen, wenn sie mit dem Kind im selben Haushalt leben. Für die Pflege naher Angehöriger braucht es seit November 2023 keinen gemeinsamen Haushalt mehr.