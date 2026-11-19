Eine Nacht in Sarajevo, ein Keller, fünf Verdächtige. Was einem jungen Mann widerfahren sein soll, beschäftigt jetzt die Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft will fünf Verdächtige in Untersuchungshaft sehen, wie Raport berichtet. Sie sollen einen Mann in Sarajevo entführt, ausgeraubt und schwer misshandelt haben. Laut Anklage wurde der Geschädigte unter anderem in einem Keller festgehalten und geschlagen.

Es handelt sich um Tarik Panjeta, Tarek Sabovic, Berin Glavinic, Sulejman Puskic und dessen Bruder Davud Puskic. Die Polizei nahm Glavinic fest, nach den übrigen Verdächtigen wurde die Fahndung eingeleitet. Zwei von ihnen stellten sich später in Begleitung ihrer Anwälte beim Innenministerium des Kantons Sarajevo. Zur gerichtlichen Anhörung, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft angesetzt worden war, erschien allerdings nur der Festgenommene.

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Mutmaßlicher Tathergang

Die mutmaßliche Tat soll sich am 14. November 2026 zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden zugetragen haben. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft wurde der aus Sarajevo stammende Mann, Jahrgang 2003, zunächst in einer Wohnung in der Straße Kulovića attackiert. In den Tatvorwürfen scheint zusätzlich ein unbekannter Verdächtiger auf. Die Angreifer sollen ihm eine Armbanduhr, eine Geldbörse samt Dokumenten und Bankkarten, ein iPhone 13 Pro Max sowie die Schlüssel eines Peugeot 208 abgenommen haben. Der Wagen gehört seiner Ehefrau.

Sulejman Puskic soll dem Mann ein Messer an die Taille gesetzt und ihn so zum Fahrzeug gezwungen haben. Aus Angst um sein Leben habe der Geschädigte dort auch die Fahrzeugpapiere ausgehändigt. Danach sei er unter Messerandrohung zu einem Haus in der Straße Čeljigovići gebracht worden. Davud Puskic, der mit einem Taxi nachgekommen sei, soll dabei geholfen haben. Sabovic und Glavinic hätten beim Haus gewartet.

Im Keller sollen die Verdächtigen mit Händen, Füßen und Stöcken auf den Kopf und den Körper des Mannes eingeschlagen haben. Laut den Unterlagen der Staatsanwaltschaft war ihnen bewusst, dass sie ihn dadurch schwer verletzen konnten, und genau das hätten sie auch gewollt. Danach sollen sie ihn in einem schwarzen Volkswagen Golf 7 in die Siedlung Hladivoda gebracht haben. Dort hätten sie ihn gezwungen, auszusteigen, sich auszuziehen und zu laufen. Davud Puskic soll ihn dabei mit einer Metallstange auf den Kopf und gegen den Körper geschlagen haben.

Schwere Verletzungen

Infolge der Schläge verlor der Geschädigte das Bewusstsein. Nach dem Eingang einer Anzeige fanden ihn Beamte der Polizeistation Stari Grad, nur in Unterhose und Socken und völlig desorientiert. Im Klinischen Zentrum der Universität Sarajevo wurden ein Nasenbruch und ein Bruch des Knochens hinter dem linken Ohr diagnostiziert. Zur weiteren Beobachtung blieb der Mann im Krankenhaus. Bei einer Durchsuchung stieß die Polizei außerdem auf Suchtgift.