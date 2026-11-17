Ein Kellerlokal in Wien-Wieden wird zum Schauplatz brutaler Gewalt. Der Auslöser: Zwei Männer einer Betrügerbande wollten raus.

In Wien-Wieden sind vier Männer, die zwei andere Männer entführt und misshandelt hatten, zu Haftstrafen zwischen drei und sieben Jahren verurteilt worden. Rechtskräftig sind die Urteile nicht. Die Angeklagten, zwischen 23 und 41 Jahre alt, verschleppten ihre Opfer in ein Kellerlokal in Wien-Wieden und hielten sie dort gefangen. Schuldig gesprochen wurden sie wegen schweren Raubes, schwerer Körperverletzung und Freiheitsentziehung, zwei von ihnen zusätzlich wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Der Strafrahmen reichte von zwei bis 15 Jahren.

Strafen im Detail

Der Hauptangeklagte, 41 Jahre alt und tschetschenischer Herkunft, fasste sieben Jahre als Zusatzstrafe aus. Außerdem wurde eine offene Strafe über sechs Monate widerrufen. Drei Jahre Haft gab es für einen bisher unbescholtenen Mann syrischer Herkunft.

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Dessen Landsmann erhielt eine Zusatzstrafe von vier Jahren. Weil zudem eine offene Strafe von 14 Monaten widerrufen wurde, muss er insgesamt fünf Jahre und zwei Monate verbüßen. Ein weiterer Mann tschetschenischer Herkunft wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Zwei der Angeklagten nahmen ihre Strafen an, die übrigen meldeten Berufung an oder gaben keine Erklärung ab. Auch seitens der Staatsanwältin gab es keine Erklärung. Den Opfern stehen 3.000 Euro Schmerzengeld zu. Die vorsitzende Richterin sagte: „Für uns bestand kein Zweifel, dass es so stattgefunden hat.“

Einer der Angeklagten lockte eines der Opfer zum Wiener Hauptbahnhof und nötigte es unter vorgehaltener Schusswaffe ins Auto. In dem von der Staatsanwältin als „Folter-Keller“ bezeichneten Lagerraum befand sich das zweite Opfer bereits gefesselt. Vom 24. bis 28. Oktober 2025 wurden die beiden Männer festgehalten und mehrfach mit Fäusten, Metallketten und Holzstöcken geschlagen. Außerdem soll Waterboarding praktiziert worden sein, dabei wurden ihre Köpfe in einen Kübel mit Wasser getaucht.

Abgenommen wurden den Opfern Geld, eine Uhr und ein Handy. Einer der Männer erstattete sofort Anzeige, der zweite tauchte unter und konnte bisher nicht befragt werden. Zum Motiv sagte die Staatsanwältin: „Es war ein Streit ums Geld. Sie wollten aussteigen. Das hat den anderen Missmut gemacht.“

Bande und Ermittlungen

Laut Verfahren gehörten Beschuldigte und Opfer derselben Bande an, die auf Phishing-Betrügereien spezialisiert ist. Gegen diese läuft in Wien ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Die Angeklagten, allen voran der 41-Jährige, standen in der Hierarchie weiter oben, die Opfer galten als „Laufburschen“. Der 41-Jährige, den Franz Stefan Pechmann vertritt, soll den Auftrag zu den Misshandlungen erteilt haben.

Belastet wurden die Beschuldigten durch DNA-Spuren am Tatort sowie durch Videomaterial auf den Handys der Angeklagten. Das Kellerlokal war von den Behörden geschlossen worden, den Schlüssel bewahrte man in einem Kästchen im gegenüberliegenden Café des Betreibers auf.

Die Angeklagten stritten die Tat ab und gaben an, im Keller habe eine Party stattgefunden. Der dritte Verhandlungstag am Dienstag fand unter Polizeischutz statt, begleitet von einem starken Aufgebot der Justizwache. Am 10. November kam es im Saal zu Unruhe.

Der Sohn des Hauptangeklagten wurde des Saales verwiesen und reagierte im Gang lautstark darauf. Ein Zuhörer richtete an eine Justizwachebeamtin die Worte „chill einmal“, woraufhin sich mit einem anwesenden Polizisten ein Wortgefecht entwickelte. Ein Angeklagter wurde abgeschirmt, als er sich mit seinem Anwalt Thomas Nirk beriet.