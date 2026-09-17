Vier Tage Qualen im Keller: Jetzt stehen vier Männer vor Gericht

Ein Wiener Keller, vier Tage Geiselhaft, brutale Misshandlungen – jetzt stehen vier Männer vor Gericht.

Vor dem Landesgericht Wien müssen sich seit Donnerstag vier Männer wegen Entführung und schwerer Körperverletzung verantworten. Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei tschetschenische und zwei syrische Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Beschuldigten einer kriminellen Vereinigung angehören, die auf Phishing spezialisiert ist.

Laut Anklageschrift sollen sie im Herbst 2025 zwei Männer verschleppt, vier Tage lang festgehalten und brutal misshandelt haben. Im Zuge der Taten sollen Schusswaffen, Metallgegenstände und körperliche Gewalt zum Einsatz gekommen sein.

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Die Vorwürfe wiegen schwer: Erpresserische Entführung nach § 102 des österreichischen Strafgesetzbuches wird mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren bestraft, bei freiwilliger Freilassung ohne ernstlichen Schaden mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Schwere Körperverletzung nach § 84 StGB ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht, bei Herbeiführung einer schweren Körperverletzung durch Körperverletzung mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Folter-Keller Wien

Wie die Anklagevertreterin in der Verhandlung schilderte, wurden die beiden Opfer unter Waffenbedrohung in ein Kellerlokal in Wien-Wieden gebracht. Dort sollen sie zwischen dem 24. und 28. Oktober 2025 systematisch misshandelt worden sein – unter anderem durch Schläge mit Ketten und Holzstöcken sowie durch Waterboarding. Die Staatsanwältin sprach von einem „Folter-Keller“ und erklärte, die Männer hätten „unfassbare Qualen über sich ergehen lassen müssen“.

Nach vier Tagen wurden die Opfer freigelassen. Einer von ihnen erstattete unmittelbar danach Anzeige, der Verbleib des zweiten ist bis heute ungeklärt.

Mafiöse Strukturen

Die Beweislage der Staatsanwaltschaft stützt sich auf DNA-Spuren sowie auf Videomaterial, das die Opfer in gefesseltem Zustand zeigt. Keiner der vier Angeklagten bekannte sich in der Verhandlung schuldig; mehrere bestritten, Gewalt ausgeübt zu haben.

Die Staatsanwältin zeichnete dabei ein deutliches Bild des Milieus: „Wir bewegen uns in einem Milieu mit mafiaähnlichen Strukturen.“ Als Hintergrund der Tat nannte sie einen internen Konflikt innerhalb der Gruppe: „Es war ein Streit ums Geld. Sie wollten aussteigen. Das hat den anderen Missmut gemacht.“

Der Prozess wird vor dem Schöffensenat fortgesetzt. Mit einem Urteil ist frühestens am 10. November zu rechnen, wenn das erreichbare Opfer als Zeuge aussagen soll.