Interne Warnungen, Millionen geleakte Dokumente und Kunden mit dunkler Vergangenheit. Die Recherche setzt eine Großbank unter Druck.

Jahrelang soll die Deutsche Bank an Kunden mit hohem Risiko festgehalten haben, obwohl intern davor gewarnt wurde. Das geht aus einer internationalen Recherche hervor, an der auch ZDF frontal beteiligt war. Das Geldhaus entgegnet, ältere Vorgänge gemeinsam mit den Behörden aufgearbeitet und seine Kontrollen umfassend ausgebaut zu haben.

Die internationale Recherche mit dem Namen „Inside Deutsche Bank“ basiert auf mehr als 15 Millionen internen Dokumenten, darunter über neun Millionen E-Mails. Zwei Whistleblower hatten die Unterlagen weitergegeben. Nach Auswertung der beteiligten Medien zeigen sie, dass verurteilte Straftäter, russische Oligarchen und andere Hochrisikokunden trotz interner Warnungen über Jahre Geschäftsbeziehungen zur Bank unterhielten. Mehr als 200 Journalisten aus über 50 Medienhäusern waren an der Untersuchung beteiligt.

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Geldwäscheverdacht 2020

Besonders hervor sticht ein Fall aus dem Jahr 2020. Laut den Angaben stieß ein Mitarbeiter damals auf deutliche Anhaltspunkte für ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk, über das bereits Hunderte Millionen Euro geflossen sein sollen. Die Systeme der Bank schlugen zwar bei einzelnen Auffälligkeiten an, das Gesamtmuster blieb aber offenbar jahrelang verborgen.

Intern räumte ein Manager ein: „Unsere Systeme haben es eben ausdrücklich nicht gefunden.“ Die Recherche nimmt das als Beleg dafür, dass die Kontrollen zwar Alarme auslösten, Zusammenhänge jedoch nicht rechtzeitig erkannt wurden.

Besonders brisant ist eine interne E-Mail aus dem Jahr 2017. Darin schrieb Christian Sewing, der heutige Vorstandschef: „KYC bricht uns das revenue Genick“. KYC steht für die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Kunden und ihrer Geschäftsbeziehungen. Die Deutsche Bank weist die daraus abgeleitete Kritik zurück. Sewings Aussagen seien teilweise aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er habe stets betont, dass Kundenkontrollen ernst genommen werden müssten.

Weitere Unterlagen betreffen Donald Trump und Jeffrey Epstein. Im März 2017 verschickte die Deutsche Bank versehentlich Steuerunterlagen von 1.586 Kundenkonten, darunter auch von Donald Trump, an einen unbeteiligten Empfänger. Nach Recherchen der Financial Times wurde der Vorfall intern untersucht, die betroffenen Kunden jedoch offenbar nicht informiert.

Im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zeigen die Dokumente, dass die Deutsche Bank Transaktionen im Umfang von rund 582 Millionen US-Dollar nachträglich als verdächtig einstufte. Im Jahr 2019 erstattete sie dazu 21 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Ein Nachweis, dass sämtliche Zahlungen tatsächlich der Geldwäsche dienten, ist das nicht. Epstein war seit 2013 Kunde. Ende 2018 beschloss die Bank, die Geschäftsbeziehung zu beenden. Seine letzten Konten wurden allerdings erst am 9. Juli 2019 geschlossen.

Die New Yorker Finanzaufsicht NYDFS verhängte am 7. Juli 2020 gegen die Deutsche Bank eine Strafe von 150 Millionen US-Dollar wegen erheblicher Compliance-Mängel, unter anderem im Zusammenhang mit ihrer Geschäftsbeziehung zu Jeffrey Epstein.

Bank widerspricht

Die Deutsche Bank weist die aktuelle Darstellung zurück. Viele der Vorgänge lägen lange zurück und seien gemeinsam mit den Behörden aufgearbeitet worden, betont das Institut. Unter Christian Sewing habe man einen „fundamentalen Wandel“ vollzogen.

Zwischen 2019 und 2025 seien 7 Milliarden Euro in Kontrollsysteme geflossen. Zu einzelnen Kundenbeziehungen nimmt die Bank nicht Stellung. Zum Schluss heißt es, heute sei sie „eine andere Bank“.