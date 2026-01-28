KOSMO KOSMO
Finanzskandal

Razzia-Schock: Deutsche Bank im Visier der Geldwäsche-Fahnder

Razzia-Schock: Deutsche Bank im Visier der Geldwäsche-Fahnder
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat heute Räumlichkeiten der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdachts durchsucht. Wie der „Spiegel“ in seiner Onlineausgabe als erstes Medium berichtete, stehen dabei Geschäftsverbindungen des Finanzinstituts zu ausländischen Unternehmen im Fokus der Ermittler. Diese Gesellschaften sollen mutmaßlich für Geldwäscheaktivitäten genutzt worden sein.

Bank bestätigt Einsatz

Das Geldinstitut hat den Polizeieinsatz inzwischen offiziell bestätigt und versichert, mit den Ermittlungsbehörden vollständig zu kooperieren.

⇢ System ausgenutzt“ – Banker zocken Migranten mit Schein-Krediten ab

Zu den konkreten Vorwürfen oder dem Umfang der Durchsuchungsmaßnahmen machte die Deutsche Bank keine weiteren Angaben.

