Online-Dating mit Risiko: Wenn die große Liebe zur Betrugsfalle wird

Hunderttausende Euro weg, das Herz gebrochen – und der Täter unauffindbar. Love-Scam trifft mehr Menschen als gedacht.

Online-Dating birgt erhebliche Risiken – insbesondere durch sogenannte Love-Scams, bei denen Betrüger gezielt das Vertrauen ihrer Opfer ausnutzen, um an deren Geld zu gelangen. Auch in der Steiermark sind solche Täter aktiv. Anlässlich des Tages der virtuellen Liebe wird eindringlich zur Wachsamkeit aufgerufen.

Susanne Kammerhofer vom Opferschutzverein Weißer Ring warnt: „Leider sind das Plattformen, wo sich auch viele Betrüger immer wieder tummeln – und auch Betrügerinnen.“ Wer sich auf diesen Seiten nach einem Partner umsieht, riskiert nicht nur emotionale Enttäuschungen, sondern unter Umständen auch erhebliche finanzielle Verluste.

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Millionenschäden im Verborgenen

Die Partnersuche hat sich vom Tanzlokal in den virtuellen Raum verlagert: 41 Prozent der unter 30-Jährigen und mehr als zwei Drittel der über 40-Jährigen suchen online nach einem Partner. Der Weiße Ring wird oft zu spät kontaktiert, meist von verzweifelten Angehörigen: „Meine Mutter hat schon hunderttausende Euro ausgegeben für einen offensichtlichen Betrüger und sie kann es nicht sehen. Was können wir tun?“

Love-Scams treffen Menschen unabhängig von Bildungsstand oder Geschlecht – Männer wie Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten werden zu Opfern. Dass etwas nicht stimmt, erkennen Betroffene häufig erst dann, wenn bereits großer Schaden entstanden ist. Scham und jahrelange psychische Belastungen sind die Folge.

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die Auswirkungen von Love-Scam ähnlich sind wie bei schweren Verbrechen mit Körperverletzungen.

Täter kaum greifbar

Strafrechtliche Konsequenzen für die Täter bleiben die Ausnahme, und Forderungen nach Schadenersatz laufen häufig ins Leere. Da die Verantwortlichen in den meisten Fällen im Ausland sitzen, gestaltet sich ihre Ermittlung als nahezu unmöglich.

Belastbare Zahlen zum Ausmaß der Betrügereien auf Dating-Plattformen existieren nicht, weil derartige Fälle statistisch unter dem allgemeinen Straftatbestand des Betruges erfasst werden.