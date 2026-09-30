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Truppenabzug

Nach 20 Jahren: USA verlassen den Irak und lassen ein Vakuum zurück

Nach 20 Jahren: USA verlassen den Irak und lassen ein Vakuum zurück
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Über 20 Jahre nach dem Einmarsch ziehen die letzten US-Soldaten ab und hinterlassen ein Land im Spannungsfeld rivalisierender Mächte.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Sturz Saddam Husseins verlassen die letzten US-Soldaten den Irak. Der formelle Abschluss des Truppenabzugs wirft weitreichende Fragen zur künftigen Stabilität des Landes auf. Der politische Beschluss zum Rückzug fiel zwar bereits 2024, doch der aktive Kampfeinsatz war schon 2021 beendet worden.

Zuletzt waren noch rund 2.500 amerikanische Soldaten im Land stationiert – vorwiegend in beratender und ausbildender Funktion.

Historische Einordnung

Die militärische Präsenz der USA im Irak reicht bis ins Jahr 2003 zurück, als die damalige Regierung unter George W. Bush den Einmarsch mit dem Vorwurf vermeintlicher Massenvernichtungswaffen begründete – ein Vorwurf, der sich in der Folge als haltlos erwies. Der Sturz des Regimes hinterließ ein tiefes Machtvakuum, das das Land über Jahre destabilisierte.

2014 kehrten US-Truppen im Rahmen der von mehr als 80 Staaten getragenen „Operation Inherent Resolve“ zurück, um dem Islamischen Staat entgegenzutreten, der zu diesem Zeitpunkt weite Teile des Irak und Syriens kontrollierte.

Irans wachsender Einfluss

Der nun vollzogene Abzug entspricht einer zentralen Forderung des irakischen Ministerpräsidenten Ali al-Saidi. Parallel dazu wurde der geplante Rückzug schiitischer, dem Iran nahestehender Milizen auf Juni 2027 verschoben. Beobachter warnen, dass Teheran die entstandene Lücke nutzen könnte, um seinen Einfluss im Irak weiter auszubauen – mit potenziell weitreichenden Folgen für die geopolitische Balance in der gesamten Region.

Als besonders gefährdet gelten die Kurden im Nordirak, die in den vergangenen Jahren maßgeblich auf die Unterstützung des US-Militärs bauen konnten.

Die Kurdische Autonomieregion sieht sich zunehmend iranischen Angriffen ausgesetzt und steht gleichzeitig unter dem Druck innerirakischer Machtkämpfe.

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