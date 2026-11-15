Computerpanne an der Grenze: Kilometerlange Staus zwischen Bosnien und Kroatien

Ein technischer Defekt hat am Sonntag den Grenzverkehr zwischen Bosnien und Herzegowina und Kroatien zeitweise zum Stillstand gebracht. An mehreren Übergängen bildeten sich kilometerlange Fahrzeugkolonnen. Doch der Vorfall zeigt ein größeres Problem: Je digitaler Europas Grenzen werden, desto folgenreicher können technische Störungen sein. Und es ist nicht das erste Mal, dass ein Computerausfall eine ganze Reiseregion ausbremst.

Am Sonntagvormittag, dem 15. November 2026, ging an zahlreichen kroatischen Grenzübergängen plötzlich nichts mehr. Wegen einer Störung des kroatischen Informationssystems war die Einreise aus Bosnien und Herzegowina zeitweise nicht möglich. Besonders betroffen waren die Grenzübergänge Gradiška, Izačić, Velika Kladuša und Orašje. Bereits am Vormittag bildeten sich lange Warteschlangen. Auch am neuen Grenzübergang Gornji Varoš kam es zu erheblichen Verzögerungen.

Gegen Mittag meldete der bosnische Automobilclub BIHAMK, dass die technische Störung behoben sei. Die Folgen waren damit allerdings noch lange nicht beseitigt.

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Computer funktioniert wieder, doch die Autos stehen weiter

Der kroatische Automobilclub HAK bestätigte am Nachmittag, dass der Grenzverkehr nach Behebung der technischen Probleme wieder aufgenommen wurde. Dennoch warteten Reisende weiterhin auf die Einreise. Am Übergang Gornji Varoš bei Gradiška wurden zeitweise zwei Stunden Wartezeit gemeldet. Bei Slavonski Brod und Izačić lag sie zwischenzeitlich bei rund einer Stunde.

Der Grund für die anhaltenden Verzögerungen liegt auf der Hand: Während eines Systemausfalls sammeln sich Fahrzeuge an, die anschließend zusätzlich zum normalen Verkehr kontrolliert werden müssen. Wie viele Reisende insgesamt betroffen waren und welcher technische Defekt die Störung verursachte, war zunächst nicht bekannt.

Schon 2025 passierte fast genau dasselbe

Besonders bemerkenswert ist, dass sich ein ähnlicher Zwischenfall erst vor knapp einem Jahr ereignete. Am 30. November 2025 fiel das Informationssystem der bosnischen Grenzpolizei aus. Damals waren nicht nur die Übergänge nach Kroatien betroffen. Auch der Verkehr an den Grenzen zu Serbien und Montenegro kam zeitweise zum Erliegen.

Das System funktionierte von 12.10 Uhr bis etwa 14.50 Uhr nicht ordnungsgemäß. Erst nach rund zwei Stunden und 40 Minuten konnten die Grenzkontrollen wieder normal durchgeführt werden. Der damalige Direktor der bosnischen Grenzpolizei, Mirko Kuprešaković, bestätigte, dass Techniker den Fehler behoben hätten. Die genaue Ursache sollte anschließend untersucht werden.

Innerhalb eines Jahres haben damit technische Störungen auf beiden Seiten der kroatisch-bosnischen Grenze erhebliche Verkehrsprobleme verursacht.

Ob die beiden Ausfälle technische Gemeinsamkeiten hatten, ist nicht bekannt.

Europas Grenzen werden immer digitaler

Die Vorfälle fallen in eine Phase grundlegender Veränderungen. Seit dem 10. April 2026 ist das neue europäische Einreise- und Ausreisesystem EES an den entsprechenden Schengen-Außengrenzen vollständig in Betrieb. Es ersetzt für erfasste Reisende die bisherigen Passstempel durch digitale Einträge.

Gespeichert werden unter anderem Ein- und Ausreisedaten, Gesichtsbilder und Fingerabdrücke. Das System erfasst grundsätzlich Drittstaatsangehörige, die für einen kurzfristigen Aufenthalt in den Schengen-Raum reisen. Menschen mit einem gültigen Aufenthaltstitel eines Schengen-Staates, beispielsweise einer österreichischen Aufenthaltskarte, sind grundsätzlich von der EES-Registrierung ausgenommen.

Die Dimension ist gewaltig: Allein in Kroatien wurden zwischen Oktober 2025 und Anfang April 2026 bereits mehr als 3,75 Millionen digitale EES-Datensätze angelegt und überprüft.

Was passiert, wenn die Technik versagt?

Genau hier stellt sich eine Frage, die weit über den aktuellen Grenzstau hinausgeht. Früher wurden Reisepässe überwiegend manuell geprüft und abgestempelt. Heute sind Grenzbeamte zusätzlich auf digitale Systeme angewiesen, die Identitätsdaten abgleichen, Aufenthaltszeiten berechnen und Informationen dokumentieren.

Die Digitalisierung soll Kontrollen sicherer und langfristig effizienter machen. Doch was geschieht, wenn zentrale Datenbanken, Kommunikationsverbindungen oder technische Schnittstellen nicht erreichbar sind?

Der heutige Vorfall zeigt, wie schnell ein technisches Problem Auswirkungen auf zahlreiche Grenzübergänge haben kann.

Wichtig ist allerdings eine Unterscheidung: Es gibt bislang keinen Beleg dafür, dass der Ausfall vom 15. November durch das europäische EES verursacht wurde. Auch ist nicht geklärt, weshalb die Kontrollen nicht durch alternative Verfahren durchgehend aufrechterhalten werden konnten.

Weihnachtsreiseverkehr könnte zum nächsten Härtetest werden

Besonders interessant ist der Zeitpunkt. In wenigen Wochen beginnt für Zehntausende Menschen aus Österreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern die traditionelle Weihnachtsreise Richtung Balkan. Viele nutzen dieselben Grenzübergänge, an denen es nun zu erheblichen Verzögerungen kam.

Dabei treffen ohnehin stark ausgelastete Verkehrswege auf komplexe digitale Kontrollsysteme. Die Herausforderung besteht deshalb nicht nur darin, Grenzkontrollen schneller zu machen. Sie müssen auch dann funktionieren, wenn einzelne technische Komponenten ausfallen.

Die überraschende Erkenntnis dieses Sonntags: Nicht immer sind zu viele Autos, strenge Kontrollen oder fehlende Grenzbeamte für kilometerlange Staus verantwortlich. Manchmal genügt bereits ein Computerproblem, um eine internationale Verkehrsverbindung zeitweise lahmzulegen.

Und nach zwei ähnlichen Vorfällen innerhalb eines Jahres stellt sich eine Frage umso dringender: Wie gut sind die Grenzsysteme tatsächlich auf den nächsten technischen Ausfall vorbereitet?