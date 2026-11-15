Slowenien wird Familiennachzug drastisch erschweren: Besonders viele Bosnier betroffen

Wer in Slowenien arbeitet und seine Familie nachholen möchte, muss sich möglicherweise auf deutlich strengere Regeln einstellen. Die Regierung plant eine Verdreifachung der Wartezeit, höhere Einkommensgrenzen und strengere Sprachvorgaben. Besonders brisant ist das Vorhaben für Menschen aus Bosnien und Herzegowina, die fast die Hälfte aller ausländischen Erwerbstätigen des Landes stellen.

Die slowenische Regierung hat am 22. Oktober 2026 eine weitreichende Änderung des Ausländergesetzes beschlossen, zunächst allerdings nur als Gesetzesvorlage. Der Familiennachzug für Staatsangehörige von Nicht-EU-Ländern soll erheblich erschwert werden. Wer seine Ehepartner oder Kinder nach Slowenien holen möchte, müsste künftig grundsätzlich drei statt bisher einem Jahr rechtmäßig im Land gelebt haben.

Zusätzlich sollen die finanziellen Voraussetzungen steigen. Die Pläne stoßen bereits auf Widerstand von Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen und Teilen der Wirtschaft.

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Drei Jahre warten, bis die Familie nachkommen darf

Die geplante Änderung hätte erhebliche Auswirkungen auf Familien, die über mehrere Länder verteilt leben. Ein Arbeitnehmer aus Bosnien, der beispielsweise Anfang 2027 eine Beschäftigung in Ljubljana aufnimmt, könnte seine Familie nach den vorgesehenen allgemeinen Regeln frühestens 2030 nachholen. Das wären zwei zusätzliche Jahre der Trennung gegenüber der bisherigen Regelung.

Ausnahmen für bestimmte Personengruppen bleiben rechtlich relevant. Die dreijährige Wartefrist soll auch für Menschen mit subsidiärem Schutzstatus gelten, wobei unbegleitete Minderjährige ausdrücklich ausgenommen sind. Die Änderungen sind noch nicht geltendes Recht. Der slowenische Gesetzgeber muss erst über die Vorlage entscheiden.

Einkommensgrenze soll auf über 1.000 Euro steigen

Neben der längeren Wartezeit plant Slowenien eine deutliche Verschärfung der finanziellen Anforderungen. Der allgemeine Referenzbetrag für ausreichende Existenzmittel soll von bisher 507,43 Euro auf 1.014,86 Euro steigen. Beim Familiennachzug werden die erforderlichen Mittel nach der jeweiligen Haushaltszusammensetzung berechnet. Grundlage sollen künftig ebenfalls höhere Referenzwerte sein.

Auch die Sprachkenntnisse rücken stärker in den Mittelpunkt. Für bestimmte Aufenthaltsverlängerungen soll das Niveau A2 verlangt werden, für einen dauerhaften Aufenthalt B1. Gleichzeitig sollen bisher kostenlose staatliche Sprach- und Integrationsprogramme künftig nur noch zu 60 Prozent gefördert werden. Die verbleibenden Kosten müssten die Teilnehmer grundsätzlich selbst tragen.

Warum besonders viele Bosnier betroffen sein könnten

Die Tragweite der geplanten Verschärfung zeigt sich erst beim Blick auf den slowenischen Arbeitsmarkt. Nach Angaben des Statistikamts waren im Juni 2026 rund 70.500 Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina in Slowenien erwerbstätig. Das entspricht 46,1 Prozent aller ausländischen Erwerbstätigen in der betreffenden Statistik.

Zum Vergleich: In Österreich beträgt der Anteil bosnischer Staatsbürger an den ausländischen unselbstständig Beschäftigten nur rund sechs Prozent. Bosnien ist damit für Sloweniens Arbeitsmarkt von außergewöhnlicher Bedeutung. Besonders in der Bauwirtschaft, Industrie und Logistik spielen ausländische Arbeitskräfte eine wichtige Rolle.

Allerdings bedeutet das nicht, dass sämtliche 70.500 bosnischen Beschäftigten vom neuen Gesetz unmittelbar betroffen wären. Viele leben möglicherweise bereits mit ihren Familien in Slowenien oder erfüllen die erforderlichen Aufenthaltszeiten. Wie viele Menschen konkret von der Verschärfung betroffen wären, lässt sich aus den Beschäftigungszahlen nicht ableiten.

Ein überraschender Widerspruch zum EU-Recht

Besonders interessant ist eine rechtliche Frage, die der slowenische Vorstoß aufwirft. Die europäische Familienzusammenführungsrichtlinie erlaubt grundsätzlich eine Wartezeit von höchstens zwei Jahren rechtmäßigen Aufenthalts. Eine dreijährige Frist ist nur unter engen Ausnahmebedingungen vorgesehen, die insbesondere an bereits bei Verabschiedung der Richtlinie im Jahr 2003 bestehende nationale Regelungen anknüpfen.

Damit stellt sich die Frage, ob Slowenien seine geplante allgemeine Dreijahresfrist überhaupt mit den europäischen Vorgaben vereinbaren kann. Eine abschließende rechtliche Beurteilung hängt von der konkreten Gesetzesfassung und den vorgesehenen Ausnahmen ab.

Slowenien könnte sich selbst schaden

Die Regierung möchte mit strengeren Vorgaben die Einwanderung stärker regulieren und höhere Anforderungen an den Aufenthalt stellen. Kritiker befürchten dagegen, dass Slowenien für ausländische Fach- und Arbeitskräfte unattraktiver wird.

Denn wer zwischen mehreren europäischen Ländern als Arbeitsort wählen kann, berücksichtigt häufig nicht nur das Gehalt, sondern auch die Möglichkeit, mit seiner Familie zusammenzuleben. Gerade für slowenische Unternehmen, die seit Jahrzehnten Arbeitnehmer aus Bosnien rekrutieren, könnte das zum Problem werden.

Damit entsteht ein bemerkenswerter Widerspruch: Slowenien ist wirtschaftlich stark auf Arbeitskräfte aus Bosnien angewiesen, will es ihnen aber gleichzeitig erschweren, ihre Familien nachzuholen.

Ob die geplanten Verschärfungen tatsächlich umgesetzt werden, entscheidet sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen könnten jedoch weit über Slowenien hinausreichen.