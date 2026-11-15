Ein Abt aus dem 17. Jahrhundert sagt den Dezember voraus. Zwei Fassungen seines Kalenders zeichnen dabei zwei unterschiedliche Dezember.

Schnee und Kälte bestimmen den Dezember, wenn es nach dem Hundertjährigen Kalender geht. Wissenschaftlich fundiert ist das Verfahren aus Sicht von Meteorologen allerdings nicht. Der Hundertjährige Kalender geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Zusammengestellt wurde der sogenannte pragmatische Kalender von Abt Mauritius Knauer. Bauern und Klosterbewohner sollten damit eine Richtschnur für die Witterung bekommen.

Kalender-Prognosen

Eine weit verbreitete Online-Fassung des Kalenders skizziert den Dezember folgendermaßen: Für den 1. Dezember verzeichnet sie „auf den nassen Erdboden fällt viel Schnee; es wintert zu“. Vom 2. bis 4. Dezember heiße es „viel Wind und es ist ungestüm“. Am 5. Dezember lautet der Eintrag „wieder viel Schnee“, einen Tag später, am 6. Dezember, „es hellt sich auf“. Für die Tage vom 7. bis 19. Dezember steht „wird es sehr kalt“ im Kalender.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Vom 20. bis 28. Dezember ist Regen vorgesehen, in höheren Lagen fällt der erste Schnee, der auch liegen bleibt. Die letzten Tage des Jahres, der 29. bis 31. Dezember, bringen laut dieser Fassung: „schneit es wieder zu, es folgt eisige Kälte“.

In der historischen Überlieferung des Hundertjährigen Kalenders fällt der Dezember teilweise anders aus. Der 1. Dezember ist dort mit „schön“ vermerkt, vom 2. bis 15. Dezember steht „ungestüm“. Für den 16. bis 21. Dezember findet sich der Eintrag „kalt“, anschließend, vom 22. bis 29. Dezember, „trüb und Schnee“. Den Abschluss bildet „sehr kalt“ am 30. und 31. Dezember.

Wissenschaftliche Kritik

Dem Kalender liegt die Annahme zugrunde, dass Himmelskörper das Wetter beeinflussen und sich Witterungsabläufe in festen Zyklen wiederholen. Nach heutigem Wissensstand lässt sich diese Theorie nicht aufrechterhalten. Meteorologen sehen die Vorhersagen des Bauernkalenders kritisch, scheinbare Treffer gelten als Zufall.