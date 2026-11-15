Teufel im Blutrausch: Brauchtumsnacht endet für viele im Spital

Zwischen Teufelsmasken und Krampushörnern fliegen Fäuste. In drei Bundesländern endet die Nacht für mehrere Menschen im Krankenhaus.

Mehrere Menschen haben in der Nacht auf Sonntag bei Brauchtumsveranstaltungen in Tirol, Kärnten und Oberösterreich Verletzungen erlitten. Die Polizei berichtet von Vorfällen in Brixen im Thale in Tirol, Grafenstein in Kärnten und Ansfelden in Oberösterreich und ermittelt.

Streit nach Teufellauf

Im Anschluss an einen Teufellauf in Brixen im Thale geriet ein 19-Jähriger mit zwei Männern, 22 und 25 Jahre alt, in Streit. Nach Angaben der Polizei warfen die beiden gegen 2.50 Uhr ein Stahlabsperrgitter auf den 19-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden lag. Der junge Mann kam ins Spital. Sobald die Ermittlungen beendet sind, wird die Staatsanwaltschaft angezeigt.

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Bei einer Krampusdisco in Grafenstein schlug ein alkoholisierter 28-Jähriger einem ebenfalls alkoholisierten 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer musste ins Spital gebracht werden. Ein davon unabhängiger Vorfall ereignete sich am Parkplatz vor der Disco: Dort wurde ein 19-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen und derart verletzt, dass er ins Spital eingeliefert werden musste.

Verletzte in Ansfelden

In Ansfelden packte laut Polizei ein Unbekannter einen 16-jährigen Teilnehmer eines Krampuslaufs an den Hörnern und zog ihn nach unten. Der Jugendliche erlitt Verletzungen und kam ins Linzer Unfallkrankenhaus. Ein 15-Jähriger wurde von hinten gestoßen und zog sich dabei eine Knieverletzung zu.

Zudem bezichtigt ein 17-Jähriger einen 68-Jährigen, ihm gegen das Knie geschlagen zu haben. Die Polizei ermittelt in sämtlichen Fällen.

Im Tiroler Fall ist nach Abschluss der Erhebungen eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorgesehen.