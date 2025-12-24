KOSMO KOSMO
Gewaltvorfall

Krampus-Horror in Tirol: 16-Jähriger nach Attacke bewusstlos

Foto: iStock
2 Min. Lesezeit | 24. Dezember 2025

Ein Krampuslauf in Tirol endete für einen Teenager im Krankenhaus. Der Angreifer, selbst erst 17 Jahre alt, warf sein Opfer so brutal zu Boden, dass es bewusstlos wurde.

Bei einem Krampusevent in Lienz (Osttirol) kam es Anfang Dezember zu einem schwerwiegenden Zwischenfall. Ein 16-Jähriger wurde von einem als Krampus verkleideten Teilnehmer so heftig attackiert, dass er das Bewusstsein verlor und mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Vorfall ereignete sich am 5. Dezember gegen 21 Uhr in der Moarfeldstraße, wo sich zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren bei einer Nikolaus- und Krampusveranstaltung aufhielten.

Die Polizei schildert den Tathergang: „Dabei wurde einer der 16-Jährigen von einem zunächst noch unbekannten Krampus brutal zu Boden geworfen, wodurch er mit seinem Kopf am Asphalt aufschlug. Der Einheimische verlor daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein.“ Sanitäter, die vor Ort waren, leisteten Erste Hilfe und transportierten den Verletzten anschließend ins Bezirkskrankenhaus Lienz. Der Vater des Opfers erstattete nach dem Vorfall Anzeige.

⇢ Horror-Krampus zieht Mädchen (13) in brennende Fackel – Täter gefasst

Täter identifiziert

Die Ermittlungen der Polizei führten am Dienstag zum Erfolg. Ein 17-jähriger Einheimischer konnte als mutmaßlicher Täter identifiziert werden. Einen Tag vor dem Weihnachtsfest wurde der Verdächtige ausfindig gemacht.

Bei seiner ersten Einvernahme war der Jugendliche geständig, wie die Ermittler mitteilten. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

