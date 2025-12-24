Fast 3 Promille: Mann zückt Messer gegen lärmende Teenager im Zug

Mit 2,88 Promille und einem Messer reagierte ein Mann auf lärmende Teenager im Zug. Die Polizei griff am Bahnhof ein und stellte die Waffe sicher.

Ein betrunkener Mann hat am Dienstagvormittag vier Jugendliche in einem Zug mit einem Messer bedroht. Der Vorfall spielte sich nach Polizeiangaben am 23. Dezember gegen 11:45 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Bruck an der Leitha und Wien-Simmering ab. Die Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Simmering nahmen den Tatverdächtigen schließlich am Bahnhof Grillgasse in Wien-Simmering fest.

Hoher Alkoholwert

Bei dem Mann wurde ein außergewöhnlich hoher Alkoholwert von 2,88 Promille festgestellt. Das Messer, mit dem er die Drohungen ausgesprochen hatte, wurde von den Beamten sichergestellt. Der Festgenommene gab als Beweggrund an, dass die 14- bis 18-jährigen Jugendlichen lautstark gepöbelt und E-Zigaretten geraucht hätten.

Nach seinen Aussagen habe er sie mehrmals aufgefordert, dieses Verhalten einzustellen, sei jedoch beschimpft worden und habe daraufhin das Messer gezogen. Die vier bedrohten Jugendlichen blieben körperlich unversehrt. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

Die Untersuchungen zu den exakten Umständen des Zwischenfalls laufen weiter.

