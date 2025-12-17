Zigaretten-Bitte endet mit Kampfmesser im Rücken – Täter flüchtig

Von der Bitte um eine Zigarette zur brutalen Messerattacke: Am Bahnhof Mödling eskalierte ein alltäglicher Moment zum lebensgefährlichen Zwischenfall.

Ein 18-Jähriger wurde am Dienstagabend am Bahnhof Mödling mit einem Messer attackiert. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.35 Uhr. Der Täter hatte den jungen Mann zunächst um eine Zigarette gebeten, ihn dann beschimpft und ihm die brennende Zigarette ins Gesicht geworfen. Bei der anschließenden Rangelei soll der Unbekannte mit einem Kampfmesser von hinten zugestochen haben. Die Klinge war etwa 10 bis 15 Zentimeter lang. Der verletzte Mödlinger musste mit Schnitt- und Stichwunden im Landesklinikum Baden behandelt werden.

Täter auf der Flucht

Der Angreifer flüchtete zu Fuß in Richtung Mödlinger Stadtzentrum. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei den Verdächtigen bislang nicht fassen. Der Gesuchte wird als etwa 2 Meter großer Mann mit dunklen kurzen Haaren und Kinnbart beschrieben, vermutlich ausländischer Herkunft und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Baseballkappe, eine schwarze Jacke mit Pelzkragen, schwarze Hose, dunkelblaue Schuhe sowie eine dunkle Umhängetasche.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Mödling unter der Telefonnummer 059133-3330 entgegen.

Auf Wunsch werden diese vertraulich behandelt.