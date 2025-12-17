Slowenischer Arbeiter stürzt 8 Meter tief – schwer verletzt

Ein 64-jähriger Slowene erlitt am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen bei einem Arbeitsunfall in einem Holzverarbeitungsbetrieb im Bezirk Kufstein in Tirol.

Während der Durchführung von Dämmarbeiten an einer Förderschnecke stürzte der Arbeiter aus bislang ungeklärten Gründen von seiner Leiter mehr als acht Meter in die Tiefe. Nach Angaben der Polizei landete der Mann in einem Behälter mit Flugasche.

Ein Notarzt versorgte den Verletzten noch an der Unfallstelle, bevor er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Kufstein transportiert wurde.