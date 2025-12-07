Hantel fällt auf die Brust: Vater kommt bei Fitnessstudio-Unfall ums Leben (VIDEO)

Ein schockierendes Überwachungsvideo dokumentiert den tödlichen Unfall des 55-jährigen Museumsleiters Ronald Montenegro in einem brasilianischen Fitnessstudio. Während einer Trainingseinheit verlor er die Kontrolle über eine schwere Hantelstange, die auf seine Brust stürzte. Obwohl andere Studiogäste sofort zu Hilfe eilten und Montenegro sich zunächst selbst befreien konnte, brach er nur Sekunden später zusammen. Trotz umgehender medizinischer Versorgung verstarb der allseits geschätzte Familienvater später an seinen Verletzungen.

Der tragische Vorfall ereignete sich am Montag in einem Fitnessstudio in Olinda im Nordosten Brasiliens, das Montenegro regelmäßig besuchte. Seine Arbeitsstätte, das Museum Palacio dos Bonecos Gigantes, veröffentlichte eine mit schwarzer Trauerschleife versehene Erklärung: “Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Ronald Montenegro bekannt, unserem Präsidenten und einer unverzichtbaren Persönlichkeit in der Geschichte und beim Aufbau des Palacio dos Bonecos.”

Reaktionen und Ermittlungen

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, geht jedoch bereits von einem Unglücksfall aus. Auch das Fitnessstudio RW Academia meldete sich mit einem bewegenden Nachruf zu Wort: “Mit tiefer Trauer und Bestürzung bekunden wir unsere Anteilnahme zum Tod unseres Schülers Ronald Jose Salvador.” Unser Team leistete sofortige Hilfe und alarmierte umgehend den Rettungsdienst. Trotz aller Bemühungen erhielten wir die Nachricht von seinem Tod mit großer Trauer.” Das Studio sprach der Familie und den Freunden ihr aufrichtiges Beileid aus und betonte, dass Ronald stets mit Respekt und Zuneigung in Erinnerung bleiben werde.

Das Überwachungsvideo des Unfalls kursiert mittlerweile im Internet und löste zahlreiche bestürzte Reaktionen aus. Viele Nutzer zeigten sich erschüttert über die Geschwindigkeit, mit der sich die Tragödie entfaltete. Andere äußerten Bedenken darüber, dass Montenegro offenbar ohne Sicherung trainierte. “Deshalb ist ein Spotter so wichtig! Armer Mann, es ist furchtbar, dass ihm das passieren musste”, kommentierte ein User. Ein anderer bemerkte: “Verdammt. Das Leben ändert sich innerhalb von Sekunden.”

Forderung nach Sicherheit

Ein anonym bleibender Angehöriger erklärte gegenüber brasilianischen Medien, dass Montenegro regelmäßig trainierte, um fit zu bleiben. “Diese Übung erfordert eigentlich einen Trainer”, betonte er. “Im Video sieht man, dass es ihm zunächst gut geht. Er wärmt sogar seine Arme auf, um eine weitere Wiederholung zu machen, doch als er sich hinsetzt, verliert er die Kontrolle, und die Stange rutscht weg.” Der Verwandte appellierte an die Fitnessstudios: “Wir fordern mehr Prävention bei diesen Geräten. Trainer sollten Mitglieder nicht alleine trainieren lassen, selbst wenn diese die Übung zu beherrschen glauben.”