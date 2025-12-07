Baby verletzt: Streifenwagen kollidieren auf dem Weg zu Unfall am Gürtel (FOTOS)

Dramatischer Abend in Graz: Erst kracht es frontal auf dem Liebenauer Gürtel, dann verunfallen sogar Polizisten auf dem Weg zur Unfallstelle.

Um 20.30 Uhr kam es zu einem heftigen Zusammenstoß auf dem Liebenauer Gürtel in Graz. Eine 36-jährige Fahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte stadtauswärts über den rechten Linksabbiegestreifen zur A2-Auffahrt Raaba abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 26-jähriger Grazer mit seiner 25-jährigen Lebensgefährtin und ihrem erst zwei Monate alten Baby auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stadt und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu passieren. Laut Polizeibericht gaben beide Fahrzeuglenker an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Als die 36-Jährige nach links abbog, kollidierten die Fahrzeuge frontal in der Mitte der Kreuzung.

Die 36-jährige Unfallbeteiligte trug schwere Verletzungen davon und wurde ins LKH Graz eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen werden musste. Der 26-jährige Fahrer, seine Partnerin und ihr Säugling erlitten leichte Verletzungen und wurden im LKH Graz ambulant versorgt. Die durchgeführten Alkotests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ. Die Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Feuerwehreinsatz

Die Berufsfeuerwehr Graz war mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Nach knapp zwei Stunden konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

Folgeunfälle

“In weiterer Folge ereigneten sich auch noch Folgeunfälle im Nachfolgeverkehr. In einem Fall waren weitere Sicherungsarbeiten durch die Berufsfeuerwehr notwendig”, meldet die Grazer Berufsfeuerwehr. In einen dieser Folgeunfälle war auch die Polizei verwickelt.

Auf dem Weg zum Unfallort mit Blaulicht kollidierten zwei Streifenwagen am Liebenauer Gürtel. Bei diesem Zusammenstoß wurden zwei Polizisten leicht verletzt.

