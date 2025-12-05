Drama auf Landstraße: Panne wird für 45-Jährigen zur tödlichen Falle

Ein 45-jähriger Mann verlor sein Leben bei einem tragischen Verkehrsunfall im Burgenland. Der Unglücksfall ereignete sich, als er gemeinsam mit einem Begleiter versuchte, ein pannenbedingt stehengebliebenes Fahrzeug von der Landstraße L307 bei Halbturn zu entfernen. Eine herannahende 20-jährige Autofahrerin bemerkte das Hindernis offenbar zu spät und prallte gegen den Wagen. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die junge Lenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Eisenstadt transportiert.

Unfallhergang

Der Unfall passierte am frühen Abend kurz nach 18 Uhr. Die beiden ungarischen Staatsbürger waren auf der Strecke von Halbturn in Richtung Andau unterwegs, als ihr Fahrzeug aufgrund einer technischen Störung auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. In dem Moment, als sie versuchten, den Wagen gemeinsam auf den angrenzenden Acker zu schieben, näherte sich die 20-Jährige mit ihrem Fahrzeug. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden sowohl der 45-jährige Fahrer als auch sein Wagen in das angrenzende Feld geschleudert.

⇢ “Wie ein Engel auf Erden”: Amelies Tod bringt Alko-Fahrer hinter Gitter



Einsatzkräfte vor Ort

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Halbturn und Frauenkirchen rückten mit insgesamt 25 Personen und einem Kranfahrzeug zur Unfallstelle aus. Nach Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten konnte die Straßensperre auf der L307 nach etwa zwei Stunden wieder aufgehoben werden.

⇢ 77-jähriger Radfahrer lag tot in Wiese – Polizei bittet um Hinweise

