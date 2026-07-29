Neue Allianz: Wien und Ljubljana teilen Wissen für bessere Lebensqualität

Wien und Ljubljana rücken enger zusammen – mit einem neuen Abkommen, das urbane Zusammenarbeit auf ein neues Level hebt.

Bürgermeister Michael Ludwig hat am Mittwoch im Wiener Rathaus eine hochrangige Delegation aus der slowenischen Hauptstadt Ljubljana empfangen. An der Spitze der Abordnung standen Bürgermeister Zoran Jankovic sowie Magistratsdirektor Miha Verbic. Anlass des Besuchs war die Unterzeichnung eines neuen bilateralen Abkommens.

Beide Städte können bereits auf eine langjährige Zusammenarbeit zurückblicken. Laut einer Aussendung aus dem Wiener Rathaus haben sich die Beziehungen zwischen Wien und Ljubljana zum Nutzen der Bevölkerung in beiden Städten außerordentlich positiv entwickelt. Mit der nun unterzeichneten Vereinbarung soll diese Partnerschaft auf eine neue Stufe gehoben werden.

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Neue Kooperationsfelder

Konkret wollen Wien und Ljubljana ihre Kooperation in den Bereichen öffentlicher Verkehr, nachhaltige Mobilität, Wohnbau, Sozialpolitik und Tourismus ausbauen. „Damit erweitern wir unsere Zusammenarbeit genau in jenen Bereichen, die für die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger von besonderer Bedeutung sind“, betonte Ludwig.

Der Wiener Bürgermeister unterstrich dabei den grundsätzlichen Wert von Städtepartnerschaften, die er als weit mehr als bloße Freundschaftsbeziehungen versteht: „Jede Stadt muss Antworten auf ähnliche Fragestellungen entwickeln. Niemand muss auf all diese Fragen allein Antworten finden. Das ist die eigentliche Stärke Europas: Wir teilen Wissen. Wir teilen Erfahrungen. Und wir teilen den Mut, neue Wege zu gehen.“

Lob für Ljubljana

Im Zuge der Unterzeichnungszeremonie würdigte Ludwig auch die städtebauliche Entwicklung Ljubljanas. Wer die slowenische Hauptstadt heute besuche, erlebe eine Stadt, die „den öffentlichen Raum konsequent den Menschen zurückgegeben hat.“ Fußgänger stünden im Mittelpunkt, nachhaltige Mobilität sei dort gelebter Alltag. „Historisches Erbe und moderne Stadtentwicklung werden nicht als Gegensatz verstanden, sondern als Bereicherung. Ljubljana zeigt eindrucksvoll, wie eine europäische Hauptstadt internationale Maßstäbe setzen kann“, so Ludwig.

Abschließend richtete der Bürgermeister seinen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Stadtverwaltungen. Ihr langjähriges Engagement sei es gewesen, das die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Wien und Ljubljana überhaupt erst möglich gemacht habe.