Mitarbeiter bedroht Kollegen hinter Käsetheke mit Messer

Ein Fehler hinter der Käsetheke eskaliert zur Morddrohung – in einem Wiener Supermarkt geraten zwei Kollegen aneinander.

In einem Lebensmittelgeschäft in Wien-Döbling ist es am Dienstagmorgen zwischen zwei Angestellten zu einem handfesten Streit gekommen. Wie Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber der APA schilderte, hielten sich die beiden Männer zu diesem Zeitpunkt hinter der Käsetheke auf, als dem 29-jährigen Kollegen ein Fehler unterlief – was laut Aussage des 34-jährigen Deutschen „das Fass zum Überlaufen gebracht habe“. Bereits im Vorfeld soll es zwischen den beiden wiederholt zu Auseinandersetzungen gekommen sein.

Morddrohung mit Messer

In der Folge soll der 34-Jährige seinem Arbeitskollegen gegenüber eine Morddrohung ausgesprochen haben – ein kleines Küchenmesser in der Hand haltend. Da der Vorfall noch vor der Öffnung des Geschäfts stattfand, waren ausschließlich Mitarbeiter anwesend, die daraufhin die Polizei alarmierten.

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Der Mann zeigte sich geständig und wurde wegen des Verdachts der schweren Nötigung auf freiem Fuß angezeigt.