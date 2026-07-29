Säugling für tot erklärt: Bestatter findet Lebenszeichen

Tot erklärt, dann doch lebendig – ein brasilianischer Säugling versetzt Mediziner und seine Familie in ungläubiges Staunen.

In einem brasilianischen Krankenhaus erlebte der kleine Noah einen Monat nach seiner Geburt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Ärzte kämpften um das Leben des Säuglings – ohne Erfolg, wie es zunächst schien. Noah wurde für tot erklärt. Stunden später meldete sich das Bestattungsunternehmen: Der Junge lebte.

Noah war am 15. Juni als Frühgeborenes mit einer Gaumenspalte zur Welt gekommen. Darüber berichteten der brasilianische Fernsehsender Globo und das Nachrichtenportal G1. Seine Eltern hatten sich nach dem langen Ringen um sein Überleben bereits von ihm verabschiedet. Der Anruf des Bestattungsunternehmens, der Lebenszeichen vermeldete, traf sie völlig unvorbereitet.

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Der Säugling wurde daraufhin zurück auf die Intensivstation gebracht und anschließend in eine Universitätsklinik verlegt, wo Ärzte seither weiter um sein Leben kämpfen. Gegenüber dem TV-Magazin „Fantástico“ schilderten die Eltern, wie sich innerhalb weniger Stunden tiefste Verzweiflung in neue Hoffnung verwandelte.

Klinik unter Druck

Auch die betreuende Klinik ist mit dem Vorfall konfrontiert. Das Santa Casa de Rio Claro im brasilianischen Bundesstaat São Paulo bezeichnete das Geschehene in einer offiziellen Mitteilung als eines der unerklärlichsten Ereignisse in seiner hundertjährigen Geschichte. „Für viele, darunter Fachleute und Angehörige, gilt das Geschehene als ein wahres Wunder.“ Gleichzeitig hielt die Klinikleitung fest, dass die behandelnden Ärzte sämtliche medizinischen Protokolle eingehalten hätten. Nach Angaben der Klinik wurden bei der Todesfeststellung etwa 45 Minuten lang Reanimationsmaßnahmen nach den Protokollen der brasilianischen Gesellschaft für Pädiatrie durchgeführt, bevor der Tod erklärt wurde. Hinweise auf Behandlungsfehler lägen bislang nicht vor.

Noah wird weiterhin künstlich beatmet. Sein Zustand gilt als ernst, nach Angaben seiner Familie mache er jedoch Fortschritte.

Lazarus-Syndrom

Als mögliche medizinische Erklärung ziehen Fachleute das sogenannte Lazarus-Syndrom heran – ein äußerst seltenes Phänomen, bei dem der Kreislauf eines Menschen spontan wieder einsetzt, obwohl Wiederbelebungsmaßnahmen bereits abgebrochen wurden und der Tod als eingetreten galt. In der medizinischen Fachliteratur sind weltweit nur wenige Dutzend solcher Fälle dokumentiert.

Der Kinderarzt Nelson Rorigoshi erklärte gegenüber Globo, dieses Phänomen trete fast ausschließlich bei Erwachsenen auf. Fälle bei Babys seien außergewöhnlich selten.

Experten betonen, dass das Lazarus-Syndrom bis heute nicht vollständig erforscht ist. Als mögliche Ursachen werden unter anderem ein verzögert einsetzender Kreislauf nach der Wiederbelebung, Veränderungen des Drucks im Brustkorb oder eine erst verspätet einsetzende Wirkung verabreichter Medikamente diskutiert.

Die Klinik untersucht den Fall weiter.