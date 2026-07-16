Herzstillstand im Freibad: Hubschrauber rettet 40-Jährigen aus Schafbergbad

Ein Badegast, leblos im Wasser – im Schafbergbad eskaliert ein Nachmittag zum Notfalleinsatz mit Hubschrauber.

Im Schafbergbad in Wien-Währing kam es am Donnerstagnachmittag zu einem medizinischen Notfall: Ein Badegast wurde leblos in einem der Becken aufgefunden. Gegen 13 Uhr zogen Mitarbeiter des Freibads den etwa 40-jährigen Mann aus dem Wasser und begannen umgehend mit der Reanimation.

Reanimation vor Ort

Dabei wurde auch ein Defibrillator eingesetzt. Ersten Informationen zufolge erlitt der Badegast einen Herz-Kreislauf-Stillstand und musste noch an Ort und Stelle wiederbelebt werden.

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Kurz darauf traf die Wiener Berufsrettung ein und übernahm die laufenden Reanimationsmaßnahmen. Unter fortgesetzten Wiederbelebungsversuchen wurde der Mann schließlich mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Polizei und Rettung bestätigten den Einsatz.