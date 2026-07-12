In letzter Sekunde: Mutter schubst Kinderwagen vom Gleis – und stirbt

**Ein Sekundenbruchteil, eine Entscheidung – und ein Leben geopfert, um ein anderes zu retten. In Leingarten erschüttert ein Unglück eine ganze Gemeinde.**

Es war ein Samstagabend wie viele andere in Leingarten – bis gegen 19.45 Uhr an einem Bahnübergang der rund 11.600 Einwohner zählenden Gemeinde westlich von Heilbronn das Unvorstellbare geschah. Eine 26-jährige Mutter überquerte mit ihrem Kinderwagen die Gleise, als sich der Regionalexpress RE45 näherte. Was dann folgte, dauerte nur Sekunden – und endete mit dem Tod der jungen Frau und dem Leben ihrer kleinen Tochter.

Mutter rettet Kind

Im allerletzten Moment stieß die Mutter den Kinderwagen von den Gleisen – und wurde unmittelbar darauf vom heranrasenden Zug erfasst. Der Lokführer hatte zwar sofort eine Notbremsung eingeleitet, doch der Aufprall ließ sich nicht mehr abwenden. Für die 26-Jährige kam jede Hilfe zu spät: Sie starb noch an der Unfallstelle. Ihre Tochter(2) blieb körperlich unversehrt.

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Ermittlungen laufen

Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus. Die Feuerwehr sicherte den Unfallbereich ab, während die Polizei mit der Spurensicherung begann. Derzeit wird ermittelt, warum die Frau den herannahenden Zug offenbar nicht wahrgenommen hatte. An Bord des Regionalexpresses befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 43 Passagiere. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde keiner von ihnen verletzt.

Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die betroffenen Fahrgäste.