Erst geht der Konzernchef, dann rückt die Börsenaufsicht an. Bei Nvidia beginnt ein Freitag, der Märkte weltweit erschüttert.

Auf den internationalen Handelsplätzen haben am Freitag flächendeckend Verkäufe dominiert. Gleichzeitig berichteten US-Medien, die US-Börsenaufsicht SEC gehe möglichen Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung des Chipherstellers nach, nachdem Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia zurückgetreten ist.

Nvidia teilte am 12. November 2026 mit, dass Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als Vorstandschef zurückgetreten sei und Finanzchefin Colette Kress interimistisch die CEO-Funktion übernehme, bis eine dauerhafte Nachfolge benannt werde.

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Sowohl Reuters als auch die New York Times stützten sich dabei auf jeweils zwei Personen, die mit dem Vorgang vertraut seien. Als Erstes hatte das Wall Street Journal über die mutmaßliche Untersuchung berichtet. Ein Sprecher der SEC lehnte eine Stellungnahme ab. Reuters erhielt von Nvidia vorerst keine Antwort.

Wie die New York Times schreibt, steht die Prüfung erst am Anfang. Laut einer ihrer Quellen sei es durchaus möglich, dass die Behörde am Ende kein Fehlverhalten feststellt. Aus einer SEC-Untersuchung allein ergibt sich noch kein Gesetzesverstoß.

Wall-Street-Einbruch

An der Nasdaq sackte die Nvidia-Aktie um rund 14 Prozent auf etwa 125,40 Dollar ab und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2025. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 5,61 Prozent ein und fiel auf 25.028,98 Punkte zurück. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 10,4 Prozent, gegenüber dem Rekord von Anfang Oktober sind es 20 Prozent.

Am Donnerstag hatte der Index anfangs noch von der Hoffnung auf einen starken Börsengang von Anthropic profitiert, ehe er deutlich ins Minus drehte. Bei den übrigen Technologiewerten gab Amazon um 3,9 Prozent nach, Meta um 5,9 Prozent. Die Cloud-Anbieter CoreWeave und Nebius mussten Abschläge von 12,1 beziehungsweise 16,1 Prozent hinnehmen.

Der S&P 500 beendete den Handel mit einem Abschlag von 3,70 Prozent bei 6.910,39 Punkten. Der Dow Jones Industrial hatte sich zunächst stabilisiert, gab dann aber 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte ab. Auf Wochensicht steht damit ein Minus von acht Prozent zu Buche.

Zusätzlichen Druck erzeugten Äußerungen der Fed-Gouverneurin Lisa Cook. Das derzeitige Zinsniveau genüge nicht, um die Inflation einzudämmen, erklärte sie. Die Finanzmärkte stellen sich für die Fed-Sitzung im Dezember fest auf eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt ein. Der Volatilitätsindex VIX schloss auf dem höchsten Stand seit April 2025.

Der Marktexperte Stephen Innes wollte das Geschehen nicht länger als gewöhnliche Gewinnmitnahmen einstufen. Die Verkaufswelle habe auf globale Aktien, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen und Edelmetalle übergegriffen. Gleichzeitig suchten Anleger Zuflucht in US-Staatsanleihen und im US-Dollar.

Dax unter Druck

Der Dax musste den sechsten Verlusttag in Folge hinnehmen und ging in der Nähe seines Tagestiefs mit einem Abschlag von 2,60 Prozent bei 24.802,78 Punkten aus dem Handel. Erst in der Vorwoche hatte er ein Rekordhoch bei knapp 27.002 Punkten markiert. Auf Wochensicht liegt das Minus bei mehr als sieben Prozent.

Der MDax gab um 2,59 Prozent auf 28.740,31 Punkte nach, der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, rutschte um 2,8 Prozent ab. Schwach aus dem Handel gingen auch die Leitindizes in Zürich und London.