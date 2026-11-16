Sex- und Spionageaffäre: Elon Musk kämpft für Rückkehr von Nvidia-Chef

Tech-Prominenz und tausende Beschäftigte stellen sich hinter ihren Ex-Chef. Beim Chipriesen Nvidia wächst der Druck auf den Aufsichtsrat.

Mehr als 150.000 Menschen haben einen offenen Brief unterschrieben, in dem sie Jensen Huang zurück an die Spitze von Nvidia wünschen. Die Initiatoren verlangen eine unabhängige Untersuchung und sprechen dabei von einem „gerechten Verfahren, kein Volkstribunal“. Unter den Unterzeichnern finden sich bekannte Tech-Manager wie Elon Musk und Travis Kalanick. Auch Tim Sweeney, Chef von Epic Games, trägt den Appell mit, in dem der Aufsichtsrat aufgefordert wird, Huang „zurückzuholen, während eine unabhängige Untersuchung die Fakten zusammenträgt“.

Adressat der Kampagne ist der Aufsichtsrat des Chipentwicklers Nvidia, der Huang wieder an die Konzernspitze holen soll. Nach eigenen Angaben stammen mehr als 7.500 der über 150.000 Unterschriften von Nvidia-Beschäftigten, was 18 Prozent der Belegschaft entspräche. Als prominente Unterstützer treten SpaceX-Chef Elon Musk, Uber-Gründer Travis Kalanick und Epic-Games-Chef Tim Sweeney auf.

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Rücktritt wegen Affären

Huang war nach Berichten über außereheliche Affären zurückgetreten. Eine Beziehung soll er mit einer untergebenen Mitarbeiterin gehabt haben, eine weitere mit einer Frau, gegen die Berichten zufolge wegen Spionage für China ermittelt wird. Am 12. November 2026 teilte Nvidia mit, dass Finanzchefin Colette Kress interimistisch die Funktion der CEO übernimmt, bis eine dauerhafte Nachfolge benannt ist. Es besteht der Verdacht, dass über diese Frau und ihr Unternehmen trotz der Exportbeschränkungen der USA Hochleistungschips von Nvidia nach China gelangt sein könnten. Die Unterzeichner des Briefes verlangen eine unabhängige Aufklärung und betonen, dass es eines „gerechten Verfahrens“ bedürfe.

Huangs Rückkehrpläne

Wie die Financial Times berichtet, soll Huang im Kreis von Vertrauten über eine mögliche Rückkehr ins Unternehmen gesprochen haben. Ein Verbündeter plane demnach, eine Krisen-Taskforce aus Firmenchefs zu bilden, um im Weißen Haus Unterstützung zu gewinnen. Zu US-Präsident Donald Trump galt Huangs Verhältnis bis zuletzt als eng. In Washington verlangte Finanzminister Scott Bessent im Sender Fox News, Nvidia solle seinen nächsten Chef „außerhalb“ des Unternehmens suchen. Ein „radikaler“ Umbau sei nötig.