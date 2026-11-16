Familiendrama: Mann (35) soll eigenen Bruder mit Messer getötet haben

Unter einem Dach lebten sie zusammen, am Sonntagabend eskalierte es. Ein Familiendrama in Oberösterreich beschäftigt nun das Landeskriminalamt.

Am späten Sonntagabend soll ein 35-Jähriger im Bezirk Perg in Oberösterreich seinen 30 Jahre alten Bruder mit einem Messer getötet und dessen 31-jährige Ehefrau lebensgefährlich verletzt haben. Schauplatz war ein Haus im Bezirk Perg, das die Beteiligten gemeinsam bewohnten. Nachdem die Frau erstversorgt worden war, kam sie in ein Krankenhaus.

Tatablauf

Gegen 23 Uhr soll der 35-Jährige mit einem Messer auf das Paar losgegangen sein. Sein 30-jähriger Bruder erlitt schwere Verletzungen im Halsbereich und starb trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch am Tatort. Auch die 31-jährige Schwägerin wurde mit einem Messer am Hals schwer verletzt. Gegen den Beschuldigten besteht zudem der Verdacht, versucht zu haben, die Frau zu töten.

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Sie konnte in ein Nachbarhaus flüchten, wo man sie erstversorgte. Danach wurde sie in ein Krankenhaus transportiert.

Festnahme

Ein weiterer Bruder hielt den mutmaßlichen Täter fest, bis die Polizei eintraf. Der 35-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt.