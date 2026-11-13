Scheidungsstreit eskaliert: Frau soll Ehemann mit 17-cm-Messer attackiert haben

Ein Scheidungsstreit in Wien eskaliert: Eine Frau soll mit einem 17 Zentimeter langen Küchenmesser auf ihren Ehemann losgegangen sein. Der Mann kann sich unverletzt retten.

In Wien-Floridsdorf soll eine 49-jährige Frau am Donnerstag, dem 12. November 2026, gegen 17.10 Uhr ihren 44-jährigen Ehemann mit einem Küchenmesser attackiert haben. Das Paar befindet sich derzeit in Scheidung. Dem Mann gelang es, den Stichbewegungen auszuweichen und sich unverletzt ins Schlafzimmer zu retten. Die Polizei nahm die Frau vorläufig fest.

Während des Streits soll die Frau ein Küchenmesser mit einer 17 Zentimeter langen Klinge ergriffen und damit Stichbewegungen in Richtung ihres Ehemannes gemacht haben. Der 44-Jährige konnte ausweichen, flüchtete ins Schlafzimmer und schloss sich dort ein. Anschließend verständigte er den Polizeinotruf. Der Mann blieb körperlich unverletzt und lehnte eine Versorgung durch die Rettung ab.

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Festnahme und Verbote

Die Polizisten trafen die 49-jährige serbische Staatsbürgerin vor dem Mehrparteienhaus an und nahmen sie vorläufig fest. In der Wohnung stellten sie das mutmaßlich verwendete Küchenmesser sicher. Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Gegen die Frau wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 49-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Sie blieb damit nach der vorläufigen Festnahme nicht in Haft. Für die Frau gilt die Unschuldsvermutung.

Hilfe bei Gewalt

Wer Gewalt beobachtet oder selbst davon betroffen ist, kann sich an die Wiener Polizei wenden. Der Polizei-Notruf 133 ist jederzeit erreichbar.

Eine persönliche Beratung bietet die Kriminalprävention des LKA Wien unter 0800 216346. Weitere Hotlines sind der WEISSER RING unter 050 50 16, das Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217 sowie der Opfer-Notruf unter 0800 112 112.