Achtung beim Einkauf: BILLA ruft Brot wegen möglicher Fremdkörper zurück

Ein bei BILLA verkauftes Brot könnte gefährliche Fremdkörper enthalten. Kunden werden dringend davor gewarnt, das betroffene Produkt zu essen.

Der Supermarkt BILLA informiert über einen aktuellen Lebensmittelrückruf in Österreich. Betroffen ist das Produkt „Donau Bäckerei Pita Brot Vollkorn“ in der Fünferpackung. Weil sich möglicherweise Fremdkörper im Brot befinden, kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Der Rückruf wurde am 11. November 2026 veröffentlicht.

Der Rückruf betrifft zwei Chargen des Vollkorn-Pita-Brotes, die über BILLA in Österreich verkauft wurden. Veranlasst wurde die Maßnahme vom Lieferanten Damco Trading GmbH. Das Unternehmen rät ausdrücklich davon ab, das betroffene Brot zu essen. Auch wenn äußerlich keine Auffälligkeiten erkennbar sind, sollten Kunden die Ware vorsorglich nicht verzehren.

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Betroffene Chargen

Konkret geht es um die Fünferpackung „Donau Bäckerei Pita Brot Vollkorn“. Genannt werden die GTIN 9120072020025, die Chargen 33 und 34 sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum 16. November 2026. In den Handel gelangte die Ware über Billa.

Geld zurück auch ohne Rechnung

Wer das betroffene Pita-Brot bereits gekauft hat, kann es auch ohne Kassenbon zurückgeben. Die offizielle Rückrufmeldung sieht eine Erstattung des Kaufpreises vor. Verbraucher sollten die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung überprüfen und betroffene Produkte keinesfalls essen.

Rückfragen beantwortet Damco Trading telefonisch unter 02243 20804, und zwar von Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 17 Uhr. „Kunden können betroffene Packungen auch ohne Rechnung zurückgeben.“