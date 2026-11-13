„Ich bin ein Stück Scheiße“: Ex-Nvidia-Chef rechnet mit sich selbst ab

Erst der Rücktritt, dann der Blick in den Spiegel. Vertraute erleben einen Manager, der mal abwinkt und mal hart mit sich ins Gericht geht.

Nach den Affärenvorwürfen hat Jensen Huang seinen Chefposten bei Nvidia geräumt. Seither zeichnen Berichte das Bild eines Mannes, der zwischen Reue und Trotz schwankt. Im Raum steht außerdem eine mögliche Befragung im US-Kongress zu einer mutmaßlichen Beziehung. Nvidia teilte am 12. November 2026 mit, dass Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als Präsident, CEO und Vorstandsmitglied zurückgetreten sei; Finanzchefin Colette Kress übernehme interimistisch den CEO-Posten, während der Verwaltungsrat nach einer dauerhaften Nachfolge suche.

Wochenlang hatte der 63-Jährige um sein Amt gerungen, am Mittwochabend gab er schließlich auf. Vertraute bemerken seither eine deutliche Veränderung an dem Spitzenmanager. Der Kongress könnte ihn zu seiner Beziehung mit Alice Huang befragen, einer mutmaßlichen Agentin Chinas, die nicht mit ihm verwandt ist.

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In den vergangenen Tagen soll Huang gesagt haben, ihm sei gleichgültig, was nun mit ihm passiere. Am meisten sorge er sich um seine Frau Lori. Auch die voraussichtliche Anhörung im Kongress wegen seiner Verbindung zu Alice Huang scheint ihn den Schilderungen zufolge kaum zu beschäftigen.

Reue und Trotz

Wie Bloomberg berichtet, pendelt seine Haltung zwischen einem trotzigen „Ist mir egal“ und Selbstkritik. „Ich bin ein Stück Scheiße“, soll Huang laut Gesprächspartnern gesagt haben. Schon in seiner Zeit an der Konzernspitze ließ er sich mit Antworten auf E-Mails zunehmend mehr Zeit. Früher hatte er geantwortet, „egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit“.

Ehe und Affären

Huang ist seit mehr als 40 Jahren mit Lori Huang verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden im Studium, 1985 gaben sie sich das Jawort, acht Jahre bevor Nvidia gegründet wurde.

Am vergangenen Samstag räumte er Untreue ein: „Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe.“ Neben der mutmaßlichen Beziehung zu Alice Huang wird ihm eine Affäre mit der Nvidia-Managerin Kimberly Powell (48) nachgesagt. Reuters zufolge soll es außerdem ein weiteres intimes Verhältnis mit einer Mitarbeiterin gegeben haben.