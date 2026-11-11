Nvidia-Chef gesteht Seitensprung: Jetzt könnte eine Milliarden-Scheidung folgen

Eine Affäre, eine mutmaßliche Spionin und 155 Milliarden Dollar auf dem Spiel. Für den Nvidia-Chef wird es privat und beruflich eng.

Nvidia-Chef Jensen Huang hat eingestanden, seine Frau Lori betrogen zu haben. Während sich das FBI und der Konzern selbst mit dem Fall befassen, könnte eine Scheidung enorme finanzielle Folgen nach sich ziehen.

Der 63-jährige Huang räumte öffentlich ein, Lori Huang untreu gewesen zu sein. Hintergrund ist eine Affäre mit einer Geschäftsfrau, die von US-Behörden verdächtigt wird, für China zu spionieren. In seiner Entschuldigung nannte er den Namen der Frau nicht.

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Das FBI beschäftigt sich mit der Angelegenheit. Nvidia hat intern eine Untersuchung eingeleitet, um mögliche Sicherheitsrisiken abzuklären. Außerdem haben Aktionäre eine Klage gegen das Unternehmen und gegen Huang eingebracht.

Er bat seine Familie um Verzeihung und erklärte, sein Verhalten habe seine Frau und die gemeinsamen Kinder verletzt. Er hoffe, das Vertrauen der Familie zurückzugewinnen.

Finanzielle Folgen

Das Magazin Forbes bezifferte Huangs Vermögen Anfang dieser Woche mit rund 155 Milliarden Dollar. Nach dem Scheidungsrecht in Kalifornien wird Vermögen, das während der Ehe entstanden ist, grundsätzlich zu gleichen Teilen aufgeteilt. Im Fall einer Scheidung könnte Lori Huang somit theoretisch Anspruch auf etwa die Hälfte erheben, das wären mehr als 75 Milliarden Dollar.

Weil Huang den Chipkonzern Nvidia erst acht Jahre nach der Hochzeit gegründet hat, könnte ein beträchtlicher Teil seiner Anteile von dieser Regel erfasst sein. Ob es einen Ehevertrag gibt, ist unklar. Auch die Eigentumsverhältnisse bei Familienstiftungen und Beteiligungsgesellschaften könnten für die Aufteilung eine Rolle spielen.

Gemeinsame Geschichte

Jensen und Lori Huang sind seit 41 Jahren verheiratet. Das Ja-Wort gaben sie einander 1985, nachdem sie sich an der Oregon State University kennengelernt hatten. Acht Jahre danach gründete Huang Nvidia, das im Zuge des KI-Booms zu einem der wertvollsten Konzerne der Welt wurde.

Laut dem Firmengründer stand Lori Huang ihm bei jedem Schritt der Unternehmensgeschichte zur Seite, unter anderem kümmerte sie sich um die Finanzen. Das Paar hat zwei Kinder, Madison und Spencer, die mittlerweile bei Nvidia tätig sind.

Ob Lori Huang die Scheidung einreichen wird, ist offen.

Von ihr liegen bislang keine öffentlichen Stellungnahmen vor.