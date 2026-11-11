Risse in Wohnhaus: Neun Menschen wegen Einsturzgefahr evakuiert

Plötzlich zeigen sich erhebliche Risse an einem Wohnhaus in Österreich. Neun Menschen müssen das Gebäude verlassen, weil Einsturzgefahr befürchtet wird.

In der Langgasse nahe dem Schillerpark in Linz kam es am Dienstagabend, dem 10. November, zu einem Großeinsatz. An einem Mehrparteienhaus waren erhebliche Risse aufgetreten, außerdem ließ sich eine Eingangstür nicht mehr richtig schließen. Weil die Einsatzkräfte eine mögliche Einsturzgefahr befürchteten, mussten neun Menschen das Gebäude vorsorglich verlassen.

Kurz nach 18 Uhr bemerkte ein Lokalbetreiber die Schäden und verständigte die Einsatzkräfte. Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten an. Wegen der möglichen Einsturzgefahr wurde die Umgebung abgesperrt, im betroffenen Haus stellten die Einsatzkräfte vorsorglich Gas und Wasser ab.

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Alle Personen, die sich im Gebäude befanden, mussten es verlassen. Insgesamt neun Menschen wurden in einem beheizten Linienbus betreut, den die Linz Linien eigens zur Verfügung stellten. Auch das Rote Kreuz war im Einsatz. Verletzte wurden nicht gemeldet.

Feuerwehrmann übernimmt Bagger

Während die Bewohner im bereitgestellten Bus warteten, untersuchten Fachleute die Stabilität des Gebäudes. Gemeinsam mit einem Statiker und dem Bauleiter der angrenzenden Baustelle wurden Maßnahmen zur Sicherung des Hauses getroffen.

Dabei kam es zu einem ungewöhnlichen Einsatz: Mit einem Bagger wurde Aushubmaterial unmittelbar neben dem betroffenen Gebäude eingebracht und verdichtet, um weitere Schäden durch Erschütterungen zu verhindern. Weil zunächst kein Baggerfahrer verfügbar war, übernahm kurzerhand ein Feuerwehrmann die Bedienung der Baumaschine. Das berichtete die Kronen Zeitung unter Berufung auf die Berufsfeuerwehr Linz.

Entwarnung nach drei Stunden

Als mögliche Ursache der Gebäudeschäden steht der Abriss eines benachbarten Hauses im Raum. Auf der angrenzenden Baustelle waren zuvor Abbrucharbeiten durchgeführt worden. Ob diese tatsächlich für die Risse und die Probleme mit der Gebäudestatik verantwortlich sind, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Gegen 21 Uhr folgte schließlich die Entwarnung. Ein Sachverständiger des Magistrats Linz hatte das Wohnhaus sowohl von innen als auch von außen überprüft und keine Einsturzgefahr festgestellt. Die neun Bewohner durften in ihre Wohnungen zurückkehren, die Straßensperren wurden aufgehoben.

Für Mittwoch waren weitere Untersuchungen vorgesehen. Ob dabei zusätzliche Schäden oder neue Erkenntnisse zur Ursache festgestellt wurden, war zunächst nicht bekannt.