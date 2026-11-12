Nvidia-Chef vor dem Rauswurf: Zweite Affäre bringt Konzern ins Wanken

Ein Chipriese, ein Konzernchef und zwei Affären. Im Verwaltungsrat wächst der Druck, während die Börse bereits spürbar reagiert.

Nvidias Verwaltungsrat denkt Medienberichten zufolge darüber nach, Konzernchef Jensen Huang abzuberufen. Anlass sind zwei Affären, darunter eine mit einer mutmaßlichen Agentin im Auftrag Chinas.

Zugleich gehen US-Behörden dem Verdacht nach, dass Chips unerlaubt geliefert wurden. Die Aktie verlor nachbörslich rund acht Prozent. Nach Informationen des Wall Street Journal bereitet das Gremium Huangs Entlassung vor. Schon am Mittwoch könnte es über dessen Zukunft entscheiden. Zuvor hatte Nvidia noch erklärt, Huang werde den Konzern weiterhin ohne Unterbrechung führen.

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Am 12. November 2026 war noch keine Entscheidung des Nvidia-Verwaltungsrats über Jensen Huangs Zukunft bekannt gegeben worden. Am Mittwoch brachte die New York Times eine weitere Beziehung ins Spiel, und zwar zu einer Führungskraft, die Huang unterstellt ist. Auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte das Unternehmen zunächst nicht.

Börsenwert bricht ein

Die Nvidia-Aktie rutschte nachbörslich um rund acht Prozent ab. Seit die Affäre mit der chinesischen Geschäftsfrau publik wurde, hat der Konzern mehr als 300 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt. Zuletzt war Nvidia an der Börse mit rund vier Billionen Dollar bewertet worden. Der Chipentwickler beherrscht den Markt für Spezialprozessoren, die zum Training von KI-Modellen benötigt werden. Berichten zufolge unterhält Jensen Huang gute Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump.

Geheimdienst-Verdacht

Im Zuge laufender Prüfungen durch US-Behörden steht der Verdacht im Raum, Peking könnte über die Affäre an hochmoderne KI-Chips gelangt sein, für die Exportbeschränkungen gegenüber China gelten. Außerdem geht der Verwaltungsrat der Frage nach, ob Huang zum Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde.

Laut taiwanischen Regierungsangaben reiste Alice Huang in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt acht Mal mit einem Hongkonger Reisepass nach Taiwan. Die Einreisen seien „im Rahmen eines regulären Geschäftsbesuchsstatus“ erfolgt, sagte Minister Chiu Chui Cheng.

Als zweite Affäre nannte die New York Times eine Beziehung zu Kimberly Powell, der Vizepräsidentin für das Gesundheitsgeschäft. US-Geheimdiensten zufolge soll die Geschäftsfrau Lieferungen von Nvidia-Chips an chinesische Unternehmen ermöglicht haben.