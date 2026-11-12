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Internetbetrug

Für Treffen mit Filmstar: Frau zahlt Zehntausende Euro an Fake-Promi

Für Treffen mit Filmstar: Frau zahlt Zehntausende Euro an Fake-Promi
FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Ein Filmstar meldet sich online, ein Treffen scheint greifbar. Doch vorher soll sie zahlen, und die Forderungen reißen nicht ab.

Eine 35-jährige Frau aus dem Kärntner Bezirk Spittal an der Drau ist im Internet auf einen Betrüger hereingefallen, der sich als Filmstar ausgab. Nachdem der Kontakt über soziale Netzwerke zustande gekommen war, überwies sie ihm mehrmals Geld. Seit Juni 2026 summiert sich ihr Verlust auf mehrere Zehntausend Euro.

Der Unbekannte trat online als berühmter Schauspieler auf und schrieb über einen längeren Zeitraum mit der Frau. Schließlich stellte er ein persönliches Treffen in Aussicht, das seine angebliche Agentur abwickeln sollte.

Ausgedehnter Austausch

Im Juni 2026 kam der erste Kontakt zustande, danach entwickelte sich über soziale Netzwerke ein ausgedehnter Austausch. Der vermeintliche Star versprach eine Begegnung und erklärte, eine Agentur kümmere sich um die Organisation. Vorab sollte die Frau jedoch Geld überweisen. Bei dieser einen Zahlung blieb es nicht.

Die Täter verlangten laufend neue Beträge. Begründet wurde das mit zusätzlichen Gebühren und kostenpflichtigen Genehmigungen, die für das Treffen angeblich nötig seien. Die 35-Jährige überwies das Geld auf herkömmlichem Weg auf Konten, zahlte aber auch in Bitcoin. Unterm Strich entstand ein beträchtlicher finanzieller Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Täter unbekannt

Zu dem Treffen kam es nie. Die Täter sind bislang nicht ausgeforscht.

Welchen prominenten Namen der Betrüger für sich benutzte, ist ebenfalls unbekannt.

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KO KOSMO-Redaktion
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