Hund springt auf Straße: E-Bikerin (63) ohne Helm schwer verletzt

Eine Spritztour in Aich endet abrupt auf dem Asphalt. Der Auslöser war flink, vierbeinig und plötzlich da. Jetzt folgt eine Anzeige.

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Mittwochnachmittag nach dem Zusammenstoß mit einem frei laufenden Hund gestürzt und hat dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Einen Helm trug sie nicht. Die Hundehalterin wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Der Vorfall passierte gegen 15.15 Uhr im Ortsgebiet von Aich im steirischen Bezirk Liezen. Ein junger Mischlingshund rannte unvermittelt auf die Fahrbahn, woraufhin die 63-jährige Frau mit dem Tier zusammenstieß. Sie kam zu Sturz und verletzte sich am Kopf.

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Rettungseinsatz

Nach dem Zusammenprall blieb die Radfahrerin am Boden liegen, Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam. Zuvor war der frei herumlaufende Hund vom Grundstück auf die Straße gelangt. Ein Arzt, der sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, leistete Erste Hilfe. Den weiteren Ablauf schilderte die Polizei so: „Anschließend brachte das Rote Kreuz die Frau mit Kopfverletzungen unbestimmten Grades in das DKH Schladming, wo sie stationär aufgenommen wurde“.

Anzeige erstattet

Als Grund für die Anzeige wird angeführt, dass der Hund nicht ausreichend gesichert war und deshalb von sich aus vom Grundstück weglaufen konnte. Das Tier blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Vorwurf gegen die Halterin lautet auf Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.