Abnehmspritzen abgesetzt: Studie zeigt deutlich höheres Herzinfarktrisiko

Über 80.000 Diabetiker, ein Medikament, zwei Wege. Eine italienische Studie zeigt, was die Gruppen nach dem Therapieende trennt.

Eine groß angelegte italienische Beobachtungsstudie an Menschen mit Typ-2-Diabetes liefert einen auffälligen Befund: Wer die Behandlung mit GLP-1-Rezeptor-Agonisten beendet, erleidet in der Folge öfter einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder stirbt häufiger. Dass das Absetzen selbst die Ursache ist, ist allerdings nicht belegt.

Ausgewertet wurden die Daten von 80.302 Patientinnen und Patienten, die in 301 spezialisierten Zentren in Italien betreut werden. Bei keiner dieser Personen war zu Studienbeginn eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekannt. Alle bekamen die GLP-1-Rezeptor-Agonisten in erster Linie, um ihren Blutzucker zu regulieren. Zu dieser Wirkstoffklasse gehört Semaglutid, das man aus den Präparaten Ozempic und Wegovy kennt.

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Die Forscher unterteilten die Kohorte danach, wie konsequent die Therapie eingehalten wurde. 31.687 Personen, das sind 39,5 Prozent, nahmen ihr Medikament bis zur letzten dokumentierten Kontrolle weiter ein. Bei 48.615 Personen, also 60,5 Prozent, endete die medikamentöse Behandlung noch während des Beobachtungszeitraums.

Markante Unterschiede

Zwischen den beiden Gruppen zeigten sich markante Unterschiede. Nach dem Absetzen war das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden oder zu sterben, ungefähr doppelt so hoch. Für sich genommen lag die Sterblichkeit bei jenen, die ihre Präparate nicht mehr einnahmen, beinahe fünfmal so hoch. Noch deutlicher trat dieser ungünstige Zusammenhang bei Teilnehmenden mit diagnostizierter Adipositas hervor.

Eingeschränkte Aussagekraft

Die Untersuchung blickt auf bereits vorhandene Daten zurück, deshalb lässt sich aus ihr keine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung ableiten. Warum die Behandlung jeweils abgebrochen wurde, ließ sich aus den Krankenakten nicht lückenlos nachvollziehen. Denkbar ist, dass schwere andere Erkrankungen das Absetzen auslösten und das Sterberisiko ohnehin schon unabhängig davon erhöhten. Die Befunde von Typ-2-Diabetikern lassen sich außerdem nicht ohne Weiteres auf Menschen übertragen, die GLP-1-Wirkstoffe ausschließlich zum Abnehmen verwenden.

Das Forscherteam will in weiteren klinischen Studien klären, ob der Schutz für Herz und Gefäße nach dem Absetzen plötzlich nachlässt oder ob andere Grunderkrankungen die Ereignisse erklären. Fachärzte warnen davor, GLP-1-Präparate ohne ärztliche Rücksprache abzusetzen. Jede Änderung der Therapie sollte nach ihrem Rat eng mit den behandelnden Medizinern abgestimmt werden.