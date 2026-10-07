Abnehmspritze – Welche Auswirkungen Ozempic auf Herz und Hirn hat

Abnehmspritzen als Herzschutz: Was Millionen als Diätmittel kennen, könnte die Kardiologie grundlegend verändern.

Medikamente, die ursprünglich zur Gewichtsreduktion entwickelt wurden, rücken zunehmend in den Fokus der Kardiologie. Semaglutid und Tirzepatid – bekannt als sogenannte Abnehmspritzen – könnten weit über ihre ursprüngliche Indikation hinaus wirken und das Risiko schwerer Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich senken.

Was zunächst als Mittel zur Gewichtskontrolle galt, erweist sich in der medizinischen Forschung als potenziell bedeutsamer Faktor für die Herzgesundheit. Semaglutid und Tirzepatid können das Körpergewicht bei bestimmten Patientengruppen um zehn bis zwanzig Prozent reduzieren – doch darüber hinaus deuten aktuelle Studienergebnisse darauf hin, dass diese GLP-1-basierten Wirkstoffe (Hormon-nachahmende Medikamente) auch schwere kardiovaskuläre Ereignisse verhindern könnten.

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Kardiovaskuläre Studienlage

Die SELECT-Studie liefert dazu konkrete Zahlen: Semaglutid senkte das Risiko eines kombinierten Endpunkts aus Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod um zwanzig Prozent gegenüber Placebo. An der Studie nahmen 17.604 Erwachsene mit Übergewicht oder Adipositas und bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankung, aber ohne Diabetes teil; die mittlere Nachbeobachtungsdauer betrug 39,8 Monate. Der kombinierte primäre Endpunkt trat unter Semaglutid bei 6,5 Prozent der Teilnehmenden auf, unter Placebo bei 8,0 Prozent. Die Deutsche Herzstiftung bewertet das Potenzial dieser Medikamentenklasse als bemerkenswert. Auch eine Auswertung von Versichertendaten aus den USA bestätigt vergleichbare Effekte für Patienten mit Typ-2-Diabetes und Übergewicht – wobei Tirzepatid eine ähnliche Wirksamkeit zeigte wie Semaglutid.

Zusätzliche Erkenntnisse liefert die SUMMIT-Studie, die für Tirzepatid positive Effekte bei Herzinsuffizienz (Herzschwäche) dokumentiert. Als möglicher Mechanismus gilt unter anderem eine Reduktion entzündlicher und vaskulärer Prozesse. Dennoch mahnen Experten zur Zurückhaltung: Häufige Nebenwirkungen wie Übelkeit und Verdauungsbeschwerden sind klinisch relevant.

Grenzen der Therapie

Die Deutsche Herzstiftung unterstreicht, dass eine ärztliche Begleitung sowie regelmäßige körperliche Aktivität während der Therapie unerlässlich sind. Trotz der vielversprechenden Datenlage ersetzen diese Wirkstoffe keinen gesunden Lebensstil.

Nach dem Absetzen der Therapie droht bei vielen Patienten eine Rückkehr zum früheren Gewicht, was eine dauerhafte medizinische Betreuung notwendig macht.