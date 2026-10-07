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Konjunkturflaute

Wirtschaftskrise trifft Betriebe hart: Jede 5. Rechnung zu spät beglichen

Wirtschaftskrise trifft Betriebe hart: Jede 5. Rechnung zu spät beglichen
Foto: Mit KI erstellt
2 Min. Lesezeit |

Österreichs Unternehmen geraten unter Druck – und die Zahlen hinter der Stimmungskrise sind alarmierend.

In Österreich wird mittlerweile jede fünfte Rechnung nicht fristgerecht beglichen – ein Umstand, der die finanzielle Lage vieler Betriebe im Land zunehmend belastet.

Trübes Geschäftsklima

Die anhaltende Konjunkturschwäche und die ausgeprägte Zurückhaltung der Konsumenten trüben das Geschäftsklima spürbar. Wie aus einer Erhebung des Kreditschutzverbands KSV1870 hervorgeht, beurteilen lediglich 42 Prozent der Unternehmen ihre aktuelle wirtschaftliche Situation als gut – der schlechteste Wert seit dem Pandemiejahr 2020. Unter den am stärksten betroffenen Branchen stechen das Verlagswesen und die Medien hervor, die mit deutlichen Umsatzeinbußen konfrontiert sind.

Auch Gastronomie, Beherbergungsbetriebe und das Baugewerbe stehen unter erheblichem Druck. Im Handelssektor fällt die Stimmung mit lediglich 35 Prozent positiver Einschätzungen besonders niedrig aus, während die Industrie bei 40 Prozent verharrt – eine Seitwärtsbewegung auf schwachem Niveau. Die zugrundeliegenden Daten stammen aus einer Befragung von rund 1.000 Unternehmen, die im August durchgeführt wurde.

Gedämpfte Investitionen

Hinzu kommt ein verändertes Ausgabeverhalten der Bevölkerung, das die Unternehmen zusätzlich unter Druck setzt. 51 Prozent der befragten Betriebe gaben an, dass Privatpersonen im Vergleich zu vor drei Jahren weniger Geld ausgeben. Auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen selbst ist gedämpft, was mittel- bis langfristig negative Folgen für das Wirtschaftswachstum haben könnte.

Auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen selbst ist gedämpft, was mittel- bis langfristig negative Folgen für das Wirtschaftswachstum haben könnte.

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