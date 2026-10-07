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Polizeiangriff

Festnahme in Grieskirchen: Frau beißt zwei Polizisten in Arme und Bein

Festnahme in Grieskirchen: Frau beißt zwei Polizisten in Arme und Bein
Foto: Mit KI erstellt
1 Min. Lesezeit |

Ein Bankalarm in Oberösterreich endet mit gebissenen Polizisten und zwei Krankenhauseinweisungen – der Einsatz eskalierte rasant.

Am Montag kam es in einer Bankfiliale in Grieskirchen (Oberösterreich) zu einem Polizeieinsatz, der sich rasch zur handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Eine 44-jährige Frau hatte in dem Geldinstitut derart lautstark randaliert, dass die Polizei alarmiert wurde. Auch nach dem Eintreffen der Beamten zeigte sich die Frau nicht bereit, die Situation zu entschärfen – eine Festnahme ließ sich nicht vermeiden.

Beamte verletzt

Gegen die Festnahme wehrte sich die Frau mit erheblicher Gegenwehr. Dabei biss sie zwei Polizisten mehrmals in die Unterarme; einen der Beamten traf sie zusätzlich in den Unterschenkel. Die Verletzungen beider Polizisten waren so schwerwiegend, dass sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Auch die 44-Jährige selbst wurde im Nachgang medizinisch versorgt und in eine Klinik eingeliefert.

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf die Beamten eingeleitet.

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KO KOSMO-Redaktion
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