Festnahme in Grieskirchen: Frau beißt zwei Polizisten in Arme und Bein

Ein Bankalarm in Oberösterreich endet mit gebissenen Polizisten und zwei Krankenhauseinweisungen – der Einsatz eskalierte rasant.
Am Montag kam es in einer Bankfiliale in Grieskirchen (Oberösterreich) zu einem Polizeieinsatz, der sich rasch zur handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Eine 44-jährige Frau hatte in dem Geldinstitut derart lautstark randaliert, dass die Polizei alarmiert wurde. Auch nach dem Eintreffen der Beamten zeigte sich die Frau nicht bereit, die Situation zu entschärfen – eine Festnahme ließ sich nicht vermeiden.
Beamte verletzt
Gegen die Festnahme wehrte sich die Frau mit erheblicher Gegenwehr. Dabei biss sie zwei Polizisten mehrmals in die Unterarme; einen der Beamten traf sie zusätzlich in den Unterschenkel. Die Verletzungen beider Polizisten waren so schwerwiegend, dass sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.
Auch die 44-Jährige selbst wurde im Nachgang medizinisch versorgt und in eine Klinik eingeliefert.
Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf die Beamten eingeleitet.