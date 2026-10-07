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Festnahme eskaliert

Frau beißt zwei Polizisten schwer – beide müssen ins Krankenhaus

Frau beißt zwei Polizisten schwer – beide müssen ins Krankenhaus
Symbolbild (FOTO: iStockphoto)
1 Min. Lesezeit |

Eine randalierende Frau, eine Festnahme und schwere Bisswunden: Für zwei Polizisten endet ein Einsatz in einer Bankfiliale im Krankenhaus.

In einer Bankfiliale in Grieskirchen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine 44-jährige Nigerianerin aus dem Bezirk Grieskirchen soll dort lautstark randaliert haben, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Angriff in der Bank

Auch nach dem Eintreffen der Polizei beruhigte sich die 44-Jährige laut Behördenangaben nicht. Mehrere Versuche der Beamten, die Situation zu entschärfen, scheiterten, weshalb die Frau festgenommen werden sollte. Beim Anlegen der Handfesseln biss sie beide Polizisten in die Unterarme und einen der Beamten zusätzlich in den Unterschenkel.

Die beiden Polizisten erlitten durch die Bisse schwere Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Auch die 44-Jährige wurde nach ihrer Festnahme in ein Krankenhaus eingeliefert.

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