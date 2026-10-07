Enkeltrick direkt vorm Bezirksgericht: 78-Jährige verliert Bargeld und Schmuck

Ein Anruf, eine erfundene Geschichte – und plötzlich ist alles weg. In Kufstein traf ein perfider Betrug eine 78-Jährige.

In Kufstein ist eine 78-jährige Pensionistin einem Enkeltrickbetrug zum Opfer gefallen. Die Frau übergab Betrügern Bargeld sowie Schmuck, nachdem sie telefonisch mit einer erfundenen Geschichte unter Druck gesetzt worden war.

Der Betrug

Der Betrug ereignete sich am Dienstagnachmittag vor dem Bezirksgericht in Kufstein, Tirol. Die Täter hatten die Seniorin angerufen und ihr erzählt, ihr Enkel sei in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Aus Sorge um ihren Enkel ließ sich die Frau dazu bewegen, eine Kaution bereitzustellen.

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Die Übergabe fand gegen 15.15 Uhr im Bereich des Bezirksgerichts statt. Ein bislang unbekannter Mann nahm das Geld entgegen. Er wird als etwa 175 Zentimeter groß, schlank und mit Oberlippenbart sowie dunklem Haar beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer beigen Steppjacke.

Während der Übergabe hielt ein Komplize telefonisch Kontakt mit der Frau, um jeden aufkeimenden Verdacht zu zerstreuen.

Fahndung läuft

Erst nachdem ihr Sohn sie anrief, erkannte die Rentnerin, dass sie betrogen worden war. Die umgehend verständigte Polizeiinspektion Kufstein leitete eine Fahndung ein, die bislang ohne Ergebnis blieb.

Hinweise zu dem Vorfall können unter der Telefonnummer 059133/7210 gemeldet werden.

Die Ermittler bitten Personen, die den Verdächtigen beobachtet haben könnten, sich zu melden.