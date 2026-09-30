KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Tragödie

Pferdegeschirr verhakt sich im Rollstuhl: 99-Jährige stirbt nach Wiesn-Ausflug

Pferdegeschirr verhakt sich im Rollstuhl: 99-Jährige stirbt nach Wiesn-Ausflug
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Ein Ausflug aufs Oktoberfest endet für eine 99-Jährige tödlich – die Ermittlungen laufen.

Eine 99-jährige Frau ist sechs Tage nach einem Unfall auf dem Münchner Oktoberfest ihren Verletzungen erlegen. Sie war in einen Zwischenfall mit einem Pferd verwickelt worden.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch gegen 14:10 Uhr vor einem Festzelt auf der sogenannten „Oidn Wiesn“. Die betagte Seniorin befand sich in Begleitung mehrerer Personen, als sie versuchte, eines der Pferde eines Kutschengespanns zu streicheln. Dabei verhakte sich das Pferdegeschirr im Rollstuhl der Frau, woraufhin sie durch einen unglücklichen Stoß zu Fall kam.

Rasche Verschlechterung

Umstehende sowie ihre Begleiter halfen der Frau unmittelbar nach dem Sturz wieder in den Rollstuhl. Zunächst schien sie den Vorfall ohne schwerwiegende Folgen überstanden zu haben und setzte ihren Besuch auf dem Oktoberfest fort. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch rasch, sodass sie zunächst zur Sanitätswache auf dem Festgelände gebracht und danach in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert wurde. Sechs Tage nach dem Unfall verstarb sie dort.

Polizei ermittelt

Die Polizei wurde erst nach dem Tod der 99-Jährigen über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Seither hat die Münchner Verkehrspolizei die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, ob es sich um einen reinen Unfall handelt oder ob ein Fremdverschulden vorliegt.

Weitere Ergebnisse der Untersuchungen stehen bislang aus.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Erweiterung
EU-Pläne geleakt: Beitritt light für BiH und Co. schon vor Vollmitgliedschaft
| Piloten schwer verletzt
Messerattacke im Cockpit: Ersatzpiloten zufällig an Bord – 180 Passagiere in Sicherheit
| Bis 35.000 Euro
Teheran setzt Kopfgeld auf US-Soldaten aus – Frauen doppelt so viel wert
| Angriff
„Wird unangenehm“: FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Zwangsgebühr
| Tragödie
Pferdegeschirr verhakt sich im Rollstuhl: 99-Jährige stirbt nach Wiesn-Ausflug
MEHR AKTUELLE NEWS